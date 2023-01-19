 

Глава МИД Ирана назвал «выстрелом себе в ногу» намерение Европы объявить КСИР террористами

19.01.2023, 11:00, Новости дня
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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем назвал намерение Европарламента объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией «выстрелом Европы себе в ногу».

Как подчеркнул Абдоллахиан, КСИР – официальный институт власти, который играет важную роль в обеспечении безопасности в Иране, поэтому обвинения Европарламентом этого института в причастности к терроризму – «выстрел Европы себе в ногу», – передает РИА «Новости».

Он также призвал Европу задуматься о негативных последствиях своего импульсивного намерения и заявил, что «в любом случае даст решительный ответ» на решение ЕП.

Напомним, в среду депутаты Европарламента одобрили резолюцию с призывом к руководству ЕС включить в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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