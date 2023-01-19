 

Ухаживает за ней: Расфуфыренная вдова засветилась на могиле Абдулова с новым любовником

19.01.2023, 11:00, Разное
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В январе исполнилось 15 лет со дня смерти легендарного советского и российского актера Александра Абдулова. По традиции 3 января близкие и друзья собираются проведать его могилку на Ваганьковском кладбище. Вдова Абдулова Юлия Мешина пришла на годовщину вместе с 15-летней дочерью Женей, которая стала точной копией своего отца.

Вдова Абдулова навещает его могилу каждый год. На этот раз она появилась на кладбище в роскошном и даже расфуфыренном образе – черной юбке и леопардовой куртке.

Был на поминках и таинственный друг семьи Абдуловых, бизнесмен Алексей Орлов. Он является крестным отцом дочери Абдулова. Именно он помогал актеру ездить в Израиль на лечение, когда у звезды нашли онкологию. Ходили слухи, что он ухлестывает за вдовой Абдулова. Но это не подтвердилось.

Вдова Абдулова была в сопровождении другого мужчины. По данным “КП”, его зовут Юрий. Говорят, что именно он и есть новый возлюбленный Юлии. Он часто появляется у них дома, возит ее по делам, всячески ухаживает. Бывает у них на даче во Внукове. Вдова Абдулова не афиширует новые отношения, ведь заменить такого маститого мужа морально невозможно. Поэтому отношения закрытые.


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