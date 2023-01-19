Пойман в окружении баб: Поставивший точку в разводе Маликов начал новую жизнь

Прошлый год наверняка заполнился сладкоголосому певцу бесконечными слухами, ходившими вокруг его семьи. Злые языки шептались о том, что его многолетний брак висит на волоске, а пресса то и дело писала о расставании супругов. В какой-то момент Дмитрий Маликов, судя по всему, устал от бесконечных разговоров на этот счет и поставил точку в разводе.

В одном из интервью музыкант признался, что в его отношениях с любимой царит гармония и уходить от нее он точно не собирается. В период новогодних каникул поклонники звездной семьи как раз наблюдали эту идиллию, благодаря публикациям в социальных сетях: супруги с детьми ходили на мероприятия, веселилась в своем доме – в общем, были счастливы!

Но вчера Дмитрий Маликов признался, что его охватила тревога, переживания, да и вообще какие-то сложные чувства. Как оказалось, это происходит каждый январь, в преддверии дня рождения, который музыкант отмечает 29 числа. Для него это время – начало новой жизни: со свежими творческими и житейскими планами.

Артист решил поинтересоваться у подписчиков, а какое у них сейчас настроение. Благодаря этому, все, кто зашли на страницу женатого певца, поймали его в окружении женщин, ведь именно они в большинстве фанатеют от творчества. Прекрасные дамы принялись делиться с Дмитрием Маликовым своими радостями или переживаниями, а также писать ему слова поддержки в этот непростой период.