Звезда фильма “Чернокнижник” пропала в горах Калифорнии

Британский актер Джулиан Сэндс, известный по фильму “Чернокнижник”, пропал в горах в Калифорнии. Как сообщает телеканал “360”, артист и еще один турист исчезли на прошлой неделе, сейчас занимаются их поисками.

Известно, что Сэндс отправился в поход по горной местности Маунт-Балди. Об этом пишет VSE42.RU. Семья 65-летнего актера подняла тревогу в прошлую пятницу.