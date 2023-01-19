 

Звезда фильма “Чернокнижник” пропала в горах Калифорнии

19.01.2023, 10:59, Разное
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Британский актер Джулиан Сэндс, известный по фильму “Чернокнижник”, пропал в горах в Калифорнии. Как сообщает телеканал “360”, артист и еще один турист исчезли на прошлой неделе, сейчас занимаются их поисками.

Известно, что Сэндс отправился в поход по горной местности Маунт-Балди. Об этом пишет VSE42.RU. Семья 65-летнего актера подняла тревогу в прошлую пятницу.


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