В России запущен новый оператор спутникового телевидения

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19.01.2023, 10:30, Разное
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В РФ запущен пятый оператор спутникового телевидения “Русский мир”. Он был создан для решения проблемы отсутствия федерального телевещания на новых территориях России. Об этом пишет газета “Ведомости”.

“Русский мир” начал вещание уже в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне, Запорожье и Крыму. Он транслирует как местные, так и федеральные телеканалы. Услуги “Русского мира”, являются бесплатными. За созданием стоял Общероссийский народный фронт, сообщают “Ведомости”. В министерстве Народного фронта не знают деталей реализации “Русского мира”. Это примечательно. Однако ведомство поддержало инициативу ОНФ.

В Министерстве цифровых технологий заявили, что проект устранит пробелы в федеральном телевещании и даст возможность жителям новых регионов получать ту же информацию из России, что и остальные. По словам журналистов, для подключения к “Русскому миру” россиянам, проживающим в новых регионах, необходимо подать заявление в местные органы власти.

Кроме “Русского мира”, в РФ также работают четыре оператора спутникового телевидения: Триколор ТВ и НТВ Плюс, а также Орион, Орион и ТВ от МТС.


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