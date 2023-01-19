 

Тезки: Дженнифер Лопес и Дженнифер Кулидж на премьере комедии “Моя пиратская свадьба” в Лос-Анджелесе

19.01.2023, 10:15, Разное
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Минувшим вечером, 18 января, в голливудском Китайском театре TCL состоялся закрытый показ новой комедийной ленты “Моя пиратская свадьба”, главные роли в которой исполнили певица Дженнифер Лопес, звезда “Белого лотоса” Дженнифер Кулидж и актер Джош Дюамель, наиболее известный ролями в сериале “Все мои дети” и фильме “Трансформеры”. 

Все внимание на ковровой дорожке, разумеется, привлекли две Дженнифер. Лопес появилась на мероприятии в сверкающем “голом” платье Valentino с ярко-желтым бантом на поясе, а дополнила образ геометричным бархатным клатчем в тон и массивными бриллиантовыми серьгами. К слову, сопровождал ее супруг Бен Аффлек. Кулидж, в свою очередь, нарядилась в любимый черный цвет — на премьеру она пришла в элегантном платье с прозрачными вставками.

Помимо Дженнифер Лопес и Дженнифер Кулидж предпоказ посетили Джош Дюамель с женой, Ленни Кравиц, Д’Арси Карден и другие селебрити. Комедию “Моя пиратская свадьба” покажут эксклюзивно на Amazon Prime 27 января.


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