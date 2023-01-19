 

Во Франции рождаемость упала до послевоенного минимума

19.01.2023, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число новорождённых французов продолжает сокращаться: рождаемость в стране достигла минимального показателя со времён окончания Второй мировой войны, передаёт France 3. Такая тенденция объясняется обеспокоенностью родителей за будущее своих детей, а изменение возрастной пирамиды приведёт к снижению экономического роста.

Эльвену четыре дня, это спокойный ребёнок. Он родился в маленьком роддоме департамента Валь-д’Уаз. Его родители от него без ума.

ОТЕЦ ЭЛЬВЕНА: Мы очень довольны, ждали этого с нетерпением. Это большое счастье.

Так что родители счастливы, но уже уверены в одном: Эльвен будет их первым и последним ребёнком. Они будут вкладывать все свои силы в его воспитание, но дальше не пойдут.

ШАРЛИН УДЕН, мать Эльвена: Это также оставит нам время для себя, для наших дел и развлечений.

ОТЕЦ ЭЛЬВЕНА: Так мы сможем строить наши карьеры: она — независимый эксперт, я работаю в крупной компании. Одного ребёнка нам будет совершенно достаточно.

На другой стороне стола у маленькой Джинны, которой тоже четыре дня, есть старший брат, но её родители долго думали перед тем, как завести второго ребёнка.

ДЖЕССИКА МОРГАДО, мать Джинны: Мы прошли через эпидемию коронавируса, украинский конфликт, падение покупательной способности — всё же это заставляет задуматься.

Такую обеспокоенность разделяет множество пар — это подтверждает дежурная акушерка.

ОРЕЛИ ДЮПОНШЕЛЬ, акушерка частной клиники Conti-ELSAN в Л’Иль-Адам: Конечно, беседуя с пациентами, мы беспокоимся, какое будущее мы оставим нашим детям. Также не хватает врачей — это тема, которая часто возникает.

В конце концов, число новорожденных сокращается: в 2022-м их было 723 тысячи, что на 19 тысяч меньше, чем в 2021 году. Беспокойство вызывает то, что ещё никогда после окончания войны рождаемость во Франции не была на таком низком уровне. Такое реальное положение дел может вылиться в серьёзные последствия в средне- и долгосрочной перспективе.

БРЮНО АЛОМАР, экономист: Если детей мало, получается нарушение возрастной пирамиды, потому что больше пожилых людей, которые не работают, а это, очевидно, сокращает экономический рост.

Сейчас во Франции коэффициент рождаемости составляет 1,8 детей на одну женщину — он продолжает почти непрерывно снижаться с 2015 года.

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Зеленый чай снижает риск развития раковых клеток

18.07.22 / Иноагентов заставят открыть счета в Газпромбанке для получения иностранного финансирования

08.02.22 / Мнение: Кто внес самый большой вклад в победу над нацизмом?

26.01.22 / Политолог Дудчак обвинил Киев и Запад в обострении конфликта в Донбассе

08.08.22 / Лидер немецких левых – Германии угрожает социальная катастрофа и кризис демократии, а её правительство бездействует

25.08.22 / Собянин: Ситуация с пожарами в Рязанской области очень сложная

07.02.22 / Мнение: Отрада глаз

04.01.23 / France 3 – в Китае ежедневно от коронавируса умирает 11 тысяч человек

21.05.21 / Похищение Тима Каллена и внедренный в его руку имплант, прикрепленный прямо к нервам

24.05.21 / Александра Новикова и Feduk подтверили свою свадьбу: первое официальное фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика