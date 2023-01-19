Во Франции рождаемость упала до послевоенного минимума

Число новорождённых французов продолжает сокращаться: рождаемость в стране достигла минимального показателя со времён окончания Второй мировой войны, передаёт France 3. Такая тенденция объясняется обеспокоенностью родителей за будущее своих детей, а изменение возрастной пирамиды приведёт к снижению экономического роста.

Эльвену четыре дня, это спокойный ребёнок. Он родился в маленьком роддоме департамента Валь-д’Уаз. Его родители от него без ума.

ОТЕЦ ЭЛЬВЕНА: Мы очень довольны, ждали этого с нетерпением. Это большое счастье.

Так что родители счастливы, но уже уверены в одном: Эльвен будет их первым и последним ребёнком. Они будут вкладывать все свои силы в его воспитание, но дальше не пойдут.

ШАРЛИН УДЕН, мать Эльвена: Это также оставит нам время для себя, для наших дел и развлечений.

ОТЕЦ ЭЛЬВЕНА: Так мы сможем строить наши карьеры: она — независимый эксперт, я работаю в крупной компании. Одного ребёнка нам будет совершенно достаточно.

На другой стороне стола у маленькой Джинны, которой тоже четыре дня, есть старший брат, но её родители долго думали перед тем, как завести второго ребёнка.

ДЖЕССИКА МОРГАДО, мать Джинны: Мы прошли через эпидемию коронавируса, украинский конфликт, падение покупательной способности — всё же это заставляет задуматься.

Такую обеспокоенность разделяет множество пар — это подтверждает дежурная акушерка.

ОРЕЛИ ДЮПОНШЕЛЬ, акушерка частной клиники Conti-ELSAN в Л’Иль-Адам: Конечно, беседуя с пациентами, мы беспокоимся, какое будущее мы оставим нашим детям. Также не хватает врачей — это тема, которая часто возникает.

В конце концов, число новорожденных сокращается: в 2022-м их было 723 тысячи, что на 19 тысяч меньше, чем в 2021 году. Беспокойство вызывает то, что ещё никогда после окончания войны рождаемость во Франции не была на таком низком уровне. Такое реальное положение дел может вылиться в серьёзные последствия в средне- и долгосрочной перспективе.

БРЮНО АЛОМАР, экономист: Если детей мало, получается нарушение возрастной пирамиды, потому что больше пожилых людей, которые не работают, а это, очевидно, сокращает экономический рост.

Сейчас во Франции коэффициент рождаемости составляет 1,8 детей на одну женщину — он продолжает почти непрерывно снижаться с 2015 года.

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.