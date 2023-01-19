Ростех разработал новый способ защиты данных от перехвата

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый способ защиты передаваемой информации путем искажения формы радиосигнала, который снизит риск перехвата и распознавания данных, а также огневого поражения противником подразделений связи, сообщили в пресс-службе холдинга.

По сообщению пресс-службы, при несанкционированном перехвате информация может распознаваться по индивидуальной структуре излучаемых сигналов, которая искажается при применении нового способа защиты, передает ТАСС. На передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и обрабатывают с использованием функции искажений.

В холдинге добавили, что новый способ защиты не позволит противнику опознать перехваченные фрагменты сигнала как переданные одним и тем же оборудованием и снизит эффективность определения противником оперативно-стратегической и оперативно-тактической принадлежности средств радиосвязи, что сокращает риск их огневого поражения.

Ранее Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (который входит в холдинг «Росэлектроника») создал программу для защиты биометрии на основе нейросетей.

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