 

Касьянов: Киев не просил у Грузии бесплатно отдать системы «Бук», он готов их купить

19.01.2023, 9:37, Новости дня
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Киев не просил власти Грузии отдать бесплатно зенитные ракетные комплексы «Бук», напротив, сообщил о готовности за них заплатить, сообщил на грузинском канале «Палитраньюс» временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

По словам дипломата, со стороны Киева в адрес Минобороны Грузии направлено уже около 30 официальных писем с заверением украинских властей о готовности «купить поставку систем «Бук» на взаимовыгодных условиях». Последний запрос был получен грузинским ведомством 12 января 2023 года. На данный момент эти запросы остались без ответа, передает ТАСС.

Ранее Министерство обороны Грузии выступило со специальным заявлением, обозначив, что власти страны приобрели в 2007 году комплексы  «Бук» путем «многомиллионных закупок», а за приобретенные  2017 году «Джавелин» отдали «десятки миллионов долларов».

Украинские власти обращались к Грузии с просьбой вернуть переданные грузинской стороне в 2008 году комплексы «Бук», сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Касьянов заявил, что украинская сторона «последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов». Кроме того, по его словам, Киев заявлял «о жизненной необходимости в вооружении» после начала российской спецоперации, пишет украинское издание «Европейская правда» (заблокировано в РФ).

В частности, отметил он, Киев просил Тбилиси вернуть комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии в 2008 году во время грузино-южноосетинского конфликта.

В Тбилиси призвали Киев не просить благодарности за «дорого купленные» «Буки». Кроме того, Тбилиси опасается передавать Украине вооружение, чтобы не оказаться вовлеченным в военное противостояние Москвы и Киева.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Грузия ослабила ПВО Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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