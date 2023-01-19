Bloomberg: ВМС и Пентагон США не уверены, что подводные лодки нового поколения будут построены в срок
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Чиновники ВМС и Пентагона США не уверены, что новейшие подводные лодки типа Columbia стоимостью 132 млрд долларов будут построены в срок до 2031 года, информирует Bloomberg со ссылкой на отчет управления по подотчетности правительства США.
Согласно отчету, чиновники не получили данные о графике и статистику о ходе строительства новых подлодок, передает ТАСС.
Новые корабли строятся совместно компаниями Huntington Ingalls Industries Inc и General Dynamics Corp, по плану 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами типа Columbia заменят 14 подводных лодок типа Ohio и будут введены в состав ВМС США в 2031 году.
Ранее новейший американский эсминец Zumwalt, создание которого оценивается в 9 млрд долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим.
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