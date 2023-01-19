 

Больше не увидим: Орущему националистические лозунги Меладзе дали пинка из России

19.01.2023, 9:35, Разное
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Год у знаменитого музыканта начался не очень удачно. Впрочем, во всем происходящем он виноват сам, выдавая неосмотрительные высказывания во время выступлений. На концерте в Эмиратах Валерий Меладзе произнес на камеру одного из гостей фразу, которую народ тут же принял за националистический проукраинский лозунг.

И хотя певец сказал это шепотом, из-за попадания видео в Сеть, высказывание превратилось в настоящий ор, ведь услышали его миллионы! На артиста, ожидаемо, навалилась волна негатива со стороны россиян: его стали называть предателем, а некоторые вовсе стали просить о лишении гражданства и выдворении из годами кормившей его страны.

И, конечно, не обошлось без последствий – до музыканта добрался культ отмены. Так, в Иркутске объявлено о том, что запланированного 4 мая концерта с его участием не будет. Организаторы не объяснили причин такого решения, но, судя по комментариям в соцсетях, люди просто-напросто стали сдавать билеты. Что уж говорить, разъяренные жители Иркутска буквально дали пинка Валерию Меладзе из России.

“Надо предателей гнать в шею! А не спонсировать”, – пишут пользователи на просторах Интернета.

Так что, объяснения артиста с печальной миной после скандальной выходки не дали плодов. Сердце обиженных высказывание россиян они не растопили, а Валерия Меладзе в Иркутске мы больше не увидим, как и, возможно, в других городах.


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