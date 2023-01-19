 

На МКАД водитель грузовика влетел в такси и погиб

19.01.2023, 9:35, Разное
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В Москве на 2-м километре МКАД произошло смертельное ДТП с участием легковых автомобилей Kia и Volvo и грузовика. По данным “Царьграда”, большегруз влетел в разделитель и смял под собой машину такси и еще одну “легковушку”, а затем перевернулся.

Как сообщает “Радио 1”, в результате случившегося водитель грузовика погиб. Обстоятельства случившегося выясняются.


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