На МКАД водитель грузовика влетел в такси и погиб

В Москве на 2-м километре МКАД произошло смертельное ДТП с участием легковых автомобилей Kia и Volvo и грузовика. По данным “Царьграда”, большегруз влетел в разделитель и смял под собой машину такси и еще одну “легковушку”, а затем перевернулся.

Как сообщает “Радио 1”, в результате случившегося водитель грузовика погиб. Обстоятельства случившегося выясняются.