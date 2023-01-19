 

На Кузбассе пропал без вести изобретатель автоматизированного метода добычи угля

19.01.2023, 9:33, Разное
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В Кемеровской области пошла вторая неделя поисков молодого изобретателя из Москвы Ивана В., пропавшего без вести 5 января.

Последним местом, где видели столичного гостя, является предприятие «Кузбассуголь» на окраине Кемерово.

5 января 25-летний москвич поехал в Кемерово, чтобы сообщить об открытии инновационного метода добычи каменного угля. Его суть заключается в извлечении полезных ископаемых антропоморфными роботами. Это позволит снизить себестоимость добычи и количество несчастных случаев на производстве. По словам рационализатора, внедрение автоматики высвободит множество шахтёров от неблагодарного, тяжёлого труда.

Также издание приводит фотографию вручения грамоты изобретателю директором предприятия Ильясом Кузьминым. После торжественного момента делегация спустилась в шахту, где её члены пообщались с рабочими, а Иван представил им робота.

На следующий день в номере гостиницы, где проживал гость из Москвы, нашли только пустую бутылку водки. Поиски изобретателя продолжаются.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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