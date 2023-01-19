Мнение: Об устранении руководства МВД Украины… Вина России сомнений не вызывает?

Вот и появились уже не просто «версии», но железобетонные доказательства, что катастрофа под Киевом вертолёта с руководителями МВД Украины, включая министра, когда винтокрылая машина упала на детский сад в Броварах и унесла жизни 14 человек, в том числе пятерых детей, «не была случайной». Об этом заявлено уже на самом высоком уровне. И, как и следовало ожидать, отчётливо проявился российский след.

Теперь уже без намёков и экивоков.

Украинское следствие озвучило три версии катастрофы:

– Нарушение правил полёта;

– Техническая неисправность вертолёта;

– Умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

Вроде бы «стандартный» набор, но есть нюанс относительно последней. В ТГ-каналах уже начали появляться предположения, что вертолёт мог быть сбит зенитной ракетой, предположительно ПЗРК. Более того, постепенно такие гипотезы переросли в уверенность и обросли подробностями.

«Вертолёт с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским был сбит из ПЗРК Стингер, — утверждает влиятельный ТГ-канал «Образ будущего». — Заказчиком следствие считает [бывшего главу МВД] Арсена Авакова, запустившего “свою игру” перед началом раскола в военно-политическом руководстве Украины. [Погибший] министр был человеком [президента Украины Владимира] Зеленского, должность получил по просьбе [главы Офиса президента Андрея] Ермака и группы влиятельных контрабандистов. Вторая версия следствия — это казнь по решению самого главы государства, за “переход на сторону” американского лобби во главе с [главкомом ВСУ Валерием] Залужным. Источник в СБУ считает, что это персональный сигнал популярному военачальнику от ОП, что неприкасаемых нет. Якобы главком ВСУ частенько перемещается по тылам и к линии фронта именно на вертолёте — подарке Пентагона».

Такая вот российская конспирология. Которой противостоит «украинская правда» (не газета).

Выступая по ВКС в швейцарском Давосе, Владимир Зеленский поспекулировал и на трагедии в Броварах. «Десять часов назад под Киевом произошла трагедия. Крушение вертолёта унесло жизни министра внутренних дел Украины, его коллег и экипажа, когда вертолёт упал у детского сада. Четырнадцать украинских семей потеряли сегодня близких, и из-за войны многие теряют их каждый день», — заявил он. И добавил: «Я считаю… [падение вертолёта] — это не несчастный случай, это война. Война просто не только на поле боя. У неё есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, всё это результат войны. Абсолютно. Всё, что происходит… – каждый человек и каждая смерть – результат войны».

Теперь, видимо, и смерти от гриппа или отравления горилкой Киев тоже начнёт включать в «военные потери», за которые потом выставит счёт всей России. А что — уже можно и вина доказана. Впрочем, #сарказм тут неуместен, ибо такую позицию нынче разделяют многие западные политики. Чем, по сути, загоняют Россию в угол.

И не мудрено, что на этом фоне появляются уже и такие сообщения: якобы «Министерство обороны РФ на этой неделе инициировало внутренние консультации об изменении порядка применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и стратегического ядерного вооружения наземного базирования. Генштаб поставил перед собой задачу внести изменения в стратегию использования ядерного оружия в связи с рисками дальнейшей эскалации. Предположительно, будет расширен спектр применения ТЯО и будет прописана возможность превентивного удара наземными видами РВСН при поддержке подлодок и стратегической авиации».

И хотя многие самоуверенно заявляют, будто у Кремля, мол, не хватит решимости, и он в последний момент «включит заднюю», совсем не факт, что эти мнения верны. В конце концов, год назад многие тоже говорили, что «он не решится». И за их слова, за их самоуверенность и за их ошибку уже заплачено тысячами жизней. А что, если эти «пророки» ошибаются и сейчас?

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