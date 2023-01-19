При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных, трое в тяжелом состоянии
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В результате пожара в казарме 15 военных в Армении погибли, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минобороны страны.
По сообщению ведомства, в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат Гехаркуникской области погибли 15 военных, трое находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».
Ранее в экстренных службах сообщали, что семь человек погибли и 13 получили ранения в Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры.
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