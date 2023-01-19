 

При пожаре в казарме погибли 15 армянских военных, трое в тяжелом состоянии

19.01.2023, 8:15, Новости дня
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В результате пожара в казарме 15 военных в Армении погибли, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минобороны страны.

По сообщению ведомства, в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат Гехаркуникской области погибли 15 военных, трое находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Ранее в экстренных службах сообщали, что семь человек погибли и 13 получили ранения в Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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