 

Мировые цены на нефть снизились приблизительно на 1,5% после выхода слабой статистики в США

19.01.2023, 8:15, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг начали снижаться примерно на 1,5% после выхода слабой статистики в США и данных API о росте запасов сырья.

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.31 падает на 1,32%, достигая 83,86 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,55%, до 78,56 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне вечером были опубликованы статистические данные по США, показавшие уязвимости в экономике США. Так, объем промпроизводства в стране в прошлом месяце уменьшился на 0,7% по отношению к ноябрю, при том, что аналитики ожидали снижения лишь на 0,1%. Также объем розничных продаж в США в декабре снизился на 1,1% относительно ноября при ожиданиях снижения показателя лишь на 0,8%.

«Ралли нефти не смогло продлиться после того, как энерготрейдеры увидели слабость экономики США», – сказал Bloomberg старший рыночный аналитик OANDA Эд Мойя.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти (API), сообщившего о росте запасов сырья в США за последнюю неделю на 7,6 млн баррелей, в то время., как аналитики ждали снижения на 1,75 млн баррелей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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