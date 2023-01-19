Потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего: Зачем же так?

56-летняя певица

и артистка Наталья Штурм стала невестой в третий раз. В недавнем путешествии по

Занзибару женщина познакомилась с мужчиной по имени Альберт. И вот на днях, в

череде свадебных хлопот артистка рассказала о выборе свадебного платья. Ради

такой покупки Штурм полетела в Дубай. Оказывается, она выбрала не просто

шикарный наряд, а по-настоящему престижный — цена подвенечного платья вышла невесте

в почти 4 миллиона рублей.

Вот только на

новой фотографии потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего.

Звезда позирует у себя в ванной в одном только нижнем белье. Таким провокационным

кадром Наталья Штурм решила просветить подписчиков на тему крещенских купаний.

Исполнительница

хита “Школьный роман” утверждает, что крещенские купания — это совсем

не обязательный ритуал. По словам Штурм, в церковном уставе и вовсе нет

упоминания о таком ритуале. По этой причине Наталья просто провела время дома в

джакузи, вместо поездки на ледяную прорубь. Подписчики оценили и идею, и фигуру

артистки.

“Зачем же

так красиво?”, “Шикарные крещенские купания”, “Как всегда

эффектно”, — написали поклонники Штурм в социальных сетях.