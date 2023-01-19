Пара из Бостона, заметившая НЛО, менее чем через час увидела возле дома “людей в черном”

В базу NUFORC, американский центр сообщений об НЛО, поступила история о НЛО и Людях в Черном, случившаяся 6 декабря 2022 года. Автор истории сообщил, что она произошла с его сестрой и ее сожителем.

В ту ночь, в 2:30, его сестра со своим партнером из Бостона, штат Массачусетс, вышли покурить из своего дома во двор. Оба недавно увлеклись уфологией и много времени проводили в сети, читая про НЛО и пришельцев.

Они стояли, курили, смотрели на Луну и разговаривали про НЛО, астронавтов, которые видели там что-то странное и прочих подобных вещах.

“Менее чем через пять секунд после того, как они заговорили об этом вслух, они увидели в небе яркий свет, похожий на шар, который был настолько ярким, что осветил их лица, как при фейерверке”.

Объект поднимался в небо не по абсолютно прямой траектории, а немного полого, но шел уверенно вверх. Из нижней части объекта исходило искрообразное свечение, а через три секунды объект внезапно исчез.

“Аппарат был совершенно бесшумным и казался довольно близко, слишком близко, чтобы быть самолетом или какой-то падающей звездой. Они думали, что это могла быть комета, но, опять же, было слишком близко, в том числе для кометы или метеорита”.

По словам женщины, им с земли этот объект казался размером с уличный фонарь, но она не могла разглядеть его форму, потому что он был слишком ярким.

После этого пара зашла домой, ошеломленная увиденным, но через 45 минут мужчина снова захотел покурить и они снова вышли во двор. Они простояли там минуты две, как вдруг заметили как неподалеку, на другой стороне улицы, припарковался черный внедорожник–седан.

Машина возникла там так внезапно, словно из ниоткуда, и была абсолютно беззвучной. А потом из автомобиля вышел мужчина, одетый в полностью черный костюм. Он обернулся и уставился прямо на двух очевидцев.

Пара не могла разглядеть его лица, а через несколько секунд они заметили еще двух таких же мужчин в черных костюмах, которые стояли в конце улицы, через дом от того места, где жили очевидцы. И все трое Людей в Черном слегка раскачивались взад-вперед.

“Казалось, что они были более заинтригованы, увидев мою сестру и ее парня. Моя сестра сказала, что они все были одеты во все черное и они не могли различить их лиц или хотя бы цвет кожи, несмотря на то, что находились всего в одном доме от того места, где они стояли”.

По словам женщины, было похоже на то, что лица этих людей были словно “размыты”, были очень нечеткими. И вся эта сцена в итоге очень перепугала очевидцев.

“Она схватила своего сожителя за руку и побежала в дом, опасаясь, что, если она его не схватит, то он может таинственным образом исчезнуть позади нее, пока они бежали”.

Затем женщина долго не могла заснуть и не могла заставить себя выключить свет в доме. Она не ощущала себя в безопасности. В итоге она и ее сожитель решили позвонить в полицию, но там им лишь сказали, что они принимают только отчеты о преступлениях, а не отчеты об НЛО.