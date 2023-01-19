 

«Живые камни» в Румынии растут, движутся и порождают другие

19.01.2023, 7:47, Разное
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Крошечный румынский городок Костешти является домом для множества странных камней. Эти выпуклые валуны медленно источают свои внутренности и могут даже казаться растущими и движущимися, как если бы они были живыми.

Ученые практически не изучали трованты, но странные камни привлекали внимание множества геологов и туристов на протяжении многих лет. Их можно найти в многочисленных странных местах, разбросанных к северу от столицы Румынии Бухареста.

По этому поводу ведутся некоторые споры, но считается, что трованты – это конкреции песчаника с жесткими внешними слоями песка. Эти конкреции тверже, чем окружающие их камни, поэтому, когда окружающая более мягкая скальная порода разрушается, они могут появиться из Земли.

Когда на камень падает дождь, дождевая вода вступает в реакцию с минеральным содержанием конкреций, в результате чего его внутренности высыхают, что приводит к расширению породы. В качестве альтернативы, это может привести к образованию больших пузырчатых наростов, которые выглядят так, как будто камень порождает потомство.

Конечно, мы говорим здесь о геологии, так что это происходит очень, очень медленно. По оценкам экспертов, камни «вырастают» менее чем на 5 сантиметров за 1200 лет. Не ожидайте, что поймаете это явление на видео с замедленной съемкой.

– Трованты в основном имеют яйцевидную или сферическую форму, хотя они могут иметь самые разнообразные формы, – рассказывал Флорин Стойкан из национального парка Буила-Вантурарита, в интервью Radio Romania International.

– Их история довольно проста. Семь миллионов лет назад здесь была дельта, где находится современный каменоломня. Эта дельта содержала отложения, в частности песчаник и алевролит, которые были собраны и перенесены со всего континента доисторической рекой. Впоследствии различные минеральные вещества растворились в растворах, которые циркулировали по этому бассейну из гравия и песка, – добавил он.

– Эти минералы действовали как цемент и склеивали различные осадочные частицы. Сегодня существуют трованты с разнообразным составом. Некоторые сделаны из песчаника, другие из гравия. В геологической терминологии они состоят из песчаника и конгломератов, – продолжил Стойкан.


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