 

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре

19.01.2023, 6:50, Новости дня
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Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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