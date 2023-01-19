Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре

Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.

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