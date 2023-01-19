Пленный боевик «Азова»* рассказал об участии инструкторов НАТО в обучении ВСУ задолго до обострения конфликта в Донбассе

Пленный боевик националистического полка «Азов»* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.

Алиев рассказал, что во время прохождения срочной службы сталкивался с канадскими инструкторами, которые преподавали медицину, учили оказывать первую помощь раненому на поле боя. По словам Алиева, другие группы проходили у них разное обучение, по специфике работы: стрельбе, тактике – всему военному делу, передает ТАСС.

Уроженец Харькова Алиев попал на срочную службу в 2018 году. Обучение новобранцев проводилось на полигоне в селе Старичи Львовской области. По словам пленного, контингент НАТО в учебном центре присутствовал на постоянной основе. Уже тогда военных учили использованию вооружения западного образца, в том числе винтовок. Там же Алиев впервые увидел противотанковые комплексы Javelin («Джавелин») американского производства, которые начали широко использоваться украинскими войсками в Донбассе в 2022 году.

После службы Алиев подписал контракт с «Азовом»*, где был наводчиком-оператором БТР-4 в отдельном отряде спецназа. Когда началась российская специальная военная операция, он находился в Мариуполе и участвовал в обороне города. В плен попал в мае при зачистке территории завода «Азовсталь».

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