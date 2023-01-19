Тест: знаете ли вы женихов Анастасии Волочковой?

Балерине всея Руси свойственна сексуальность наряду с

веселым нравом и привлекательной внешностью. Королева шпагатов Анастасия

Волочкова притягивает мужчин как магнитом. Знаменитость всегда остается

завидной невестой и меняет кавалеров как перчатки. Пройдите тест о женихах

звездной блондинки, чтобы поднять настроение!

Красотка и на пятом десятке лет не устает налаживать личную жизнь.

Ее таинственные поклонники появляются так же стремительно, как исчезают. Всех бывших

женихов светской львицы не счесть, но некоторые из них получили особую

известность. Самое время открыть тест и проверить: знаете ли вы мужчин

Анастасии Волочковой?