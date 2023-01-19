NTD – сезонных мигрантов в Китае не пугает вспышка COVID

Сезонные рабочие заполонили главные аэропорт и железнодорожный вокзал в Шанхае. Как передаёт NTD, в крупнейшем городе Китая массовая ежегодная миграция достигла апогея. Все пытаются уехать домой на празднование Китайского Нового года. Людей не пугает вспышка COVID, которая обретает в стране беспрецедентные масштабы.

Сезонные рабочие заполонили главные аэропорт и железнодорожный вокзал в Шанхае. В крупнейшем городе Китая массовая ежегодная миграция достигла апогея. Все пытаются уехать домой на празднование Китайского Нового года.

Только во вторник с ж/д-вокзалов города должно было отправиться 390 тысяч пассажиров. Людей не пугает вспышка COVID, которая обретает в стране беспрецедентные масштабы.

ПАССАЖИРКА: Думаю, всё будет в порядке, если я приму некоторые меры предосторожности в поездке и не привезу вирус обратно. Кроме того, у меня уже был положительный результат теста. В ближайшее время не должно возникнуть никаких проблем.

О масштабах текущей вспышки можно судить даже по официальной статистике Пекина. До недавнего времени сообщали лишь о нескольких умерших от COVID. Однако позже цифру сразу подняли до 60 тысяч.

При этом, согласно исследованию Пекинского университета, к середине января вирусом заразилось не менее 64 процентов населения КНР. Это около 900 миллионов человек.

Некоторые эксперты считают, что, исходя из крайне низкого процента вакцинации населения, умерших от COVID гораздо больше официальной цифры.

Многие китайцы тоже сомневаются в статистике. Они говорят, что в стране очень много крематориев. Могли бы в них образоваться такие очереди, если бы умерло всего 60 тысяч человек?

Кроме того, 60 тысяч умерших означает, что на каждый миллион жителей приходится один умерший. Для сравнения, в Гонконге этот показатель равен 67 смертям на миллион. Научного объяснения такой разнице нет.

По оценкам экспертов, к концу этого года от нынешней вспышки коронавируса в Китае может умереть не менее двух миллионов человек.

Между тем, США обещают наказывать китайских путешественников, если те при въезде в страну будут предоставлять фальшивые тесты на COVID. Об этом сказала старший советник антиковидной комиссии Белого дома. В интервью Нахид Баделия отметила, что предъявители поддельных тестов будут нести уголовную ответственность.

Ранее в этом месяце для путешественников из Китая ввели ограничения в связи с масштабной вспышкой коронавируса.

Дата выхода в эфир 18 января 2023 года.