Times – после скандала с насильником Дэвидом Кэрриком всех полицейских Британии проверят по национальным базам данных

Всех полицейских Великобритании проверят по национальным базам данных, чтобы выявить непригодных для службы сотрудников, пишет The Times. Как отмечается в статье, глава МВД Британии объявила об этом шаге после скандала с полицейским Дэвидом Кэрриком, который в течение почти 20 лет совершал преступления сексуального характера.



AP

После скандала с насильником Дэвидом Кэрриком каждого полицейского в Британии проверят по национальным базам данных, чтобы выявить любого, кто «ускользнул из сети», пишет The Times со ссылкой на британского министра внутренних дел Суэллу Браверман.



По её словам, цель этой инициативы состоит в том, чтобы выявить всех непригодных для службы правоохранителей, которым удаётся оставаться в органах благодаря ошибкам при проверке этих людей.

Она также добавила, что правила проверки полицейских станут «жёстче и чётче».

Как напоминает The Times, Дэвид Кэррик, будучи полицейским, в течение почти 20 лет совершал сексуальные преступления, в том числе 48 случаев изнасилования приблизительно десятка женщин. Кэррику разрешили вступить в ряды лондонской полиции в 2001 году, хотя годом ранее его подозревали в бытовом насилии.

Несмотря на неоднократные жалобы на его преступное поведение, поступавшие как в лондонскую полицию, так и в другие полицейские структуры, никаких действий с целью остановить его предпринято не было.

На этой неделе в суде Саутуарка Кэррик признал себя виновным по ряду обвинений.



Премьер Великобритании Риши Сунак заявил британским депутатам, что преступления Кэррика были «поистине отвратительным» злоупотреблением властью, и пообещал реформировать полицию, чтобы преступникам «негде было спрятаться».