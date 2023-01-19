 

В РФ начались продажи новых электрокроссоверов Lotus Eletre по цене от 12,7 млн рублей

19.01.2023, 5:34, Разное
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Российские дилеры начали осуществлять поставки новых кроссоверов Lotus Eletre.

Данные транспортные средства попадают к местным компаниям благодаря параллельному импорту. На данный момент доступные экземпляры кроссоверов Lotus Eletre уже имеются в наличии во Владивостоке и в Москве. Покупатели смогут приобрести роскошную модель в базовой и в максимальной комплектации. Начальная цена Lotus Eletre составит 12,7 миллиона рублей, а топовый паркетник оценен в 15,8 миллиона рублей.

Кроме того, мощность нового кроссовера Lotus Eletre составляет 918 л.с. Данный автомобиль разгоняется до сотни за 2,9 секунды, а запас хода достигает 600 километров. По габаритам новинка имеет сходства с роскошным Lamborghini Urus.


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