 

Депутат назвал возможную причину отказа в установлении выходного 31 декабря

19.01.2023, 5:25, Новости дня
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Правительство РФ могло отказать в поддержке законопроекта о выходном дне 31 декабря в связи с тем, что этот вопрос пока не актуален, считает депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он рассказал «Известиям», что в правительстве посчитали, что обсуждение проекта можно отложить, так как новогодние праздники уже закончились и вопрос стал неактуальным. При этом Нилов считает, что Госдума добьется принятия этой инициативы, так как президент РФ Владимир Путин также ее поддерживает.

По мнению депутата, принятие законопроекта может затянуться, так как в 2023 году 31 декабря выпадает на воскресенье, и вопрос о выходном снова потеряет актуальность.

Напомним, правительство РФ не поддержало законопроект, по которому предлагается установить 31 декабря нерабочим праздничным днем. Как отмечается в отзыве правительства, в 2022 году 31 декабря был выходным днем, в 2023 году он также будет выходным. Установление 31 декабря постоянно выходным днем посчитали избыточным. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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