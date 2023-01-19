BFM TV – французские профсоюзы угрожают отключить электроэнергию мэрам городов за поддержку пенсионной реформы

Национальная федерация горнодобывающей промышленности и энергетики Франции не исключает возможность отключения электричества для мэров, поддержавших пенсионную реформу, передаёт BFM TV. Представитель профсоюза в эфире телеканала указал, что правительство первое выступило с угрозами, представив законопроект, против которого выступает большинство французов.

ОРЕЛИ КАСС, ведущая BFM TV: Также некоторые методы, которые применяют профсоюзы, вызывают вопросы. С нами на связь выходит Фабрис Кудур. Добрый вечер! Вы федеральный секретарь профсоюзного объединения Всеобщей конфедерации труда и Национальной федерации горнодобывающей промышленности и энергетики (CGT-FNME). Генеральный секретарь этой федерации пригрозил отключить электричество тем мэрам, которые поддержали пенсионную реформу. Я процитирую то, что он заявил на встрече CGT: «Мы навестим тех, кто поддерживает реформу, — мы ими займёмся. Мы навестим их на местах, побеседуем, и если после этого они не поймут рабочий класс, то попадут под отключения электроэнергии, которые мы сможем организовать». Таким образом, вы оставляете за собой возможность отключать электричество мэрам?

ФАБРИС КУДУР, федеральный секретарь CGT-FNME: Удивительно уже то, что говорят о возобновлении угроз, тогда как правительство первое выступило с угрозой в рамках этого законопроекта. В то же время все опросы показывают, что многие французы выступают против этой реформы. Мы прежде всего говорили, что нужно…

ОРЕЛИ КАСС: Но эта фраза была сказана.

ФАБРИС КУДУР: Эта фраза была сказана, но с самого начала по плану действий, одобренному нашим профсоюзом, который мы предложили по части энергетики, мы заявляли, что станем одним из орудий для борьбы против пенсионной реформы до полного отказа от неё. Конечно, у нас есть активисты, и, конечно, мы ожидаем масштабные протесты 19 января. Именно тогда мы проведём обсуждения с парламентариями. Разумеется, есть множество вариантов действий, и не только отключение электроэнергии. Это также одна из проблем правительства…

ОРЕЛИ КАСС: Но они входят в эти действия. Вы нам ясно сказали, что среди различных вариантов у вас есть отключение электричества для мэров. Что это означает? Отключить электричество на местах?

ФАБРИС КУДУР: Да, на местах, но это способ, который полностью ложится на плечи электриков и газовых служб. Он не ограничивается только отключениями. Можно также отметить восстановление электроснабжения, которое затронет примерно 12 миллионов человек без электричества: их поставщики отмечают неплательщиков, чтобы отключить этих клиентов во время зимнего периода. С этим правительство не борется. Также предлагаем бесплатное обслуживание для всех сообществ, которые испытывают трудности, и для всех людей, которые не могут оплатить счета за электроэнергию. Таким образом, наши возможности не ограничиваются отключениями для парламентариев на местах, но прежде всего мы хотим, чтобы прошли переговоры и чтобы нас услышали. Мы высказываем позицию протестующих. Сейчас 70 процентов французов против этой реформы.

ОРЕЛИ КАСС: То есть в целом вы говорите, что нужно действовать жёстко.

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.