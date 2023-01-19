Блеф в два оборота

Допинговый ужастик вокруг российской фигуристки Валиевой и золота олимпийского командного турнира-2022 продолжается.



Камила Валиева. Фото: Zuma TASS

В канун Старого Нового года прогремела новость: дисциплинарный комитет РУСАДА не нашел вины подозреваемой спортсменки Валиевой в нарушении правил. Проще говоря, российское антидопинговое агентство посчитало, что запрещенный препарат (триметазидин) попал в организм ученицы Этери Тутберидзе случайно и непреднамеренно. Однако этот вывод пока не дает никаких поводов для радости и все больше запутывает ситуацию с делом Валиевой, которое с ноября находится в Спортивном арбитражном суде. Как теперь могут развиваться события? Давайте распутывать этот ледяной клубок.

Но для начала нужно вспомнить краткое содержание предыдущих серий. Итак, 9 февраля 2022 года, в разгар Олимпиады в Пекине, стало известно, что в пробе 15-летней на тот момент Камилы был обнаружен триметазидин — лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, абсолютно не помогающее высоко взлетать и красиво приземляться, но являющееся нелегальным для профессиональных атлетов. Причем сам анализ школьница сдала 25 декабря 2021 года. Но стокгольмская лаборатория, куда отправили «посылку», то ли долго проверяла материал, то ли выжидала «подходящее» время для публичного извещения.

Короче, всплыла это неприятная для нашей Федерации подробность только на китайской земле, за сутки до награждения российских фигуристов золотыми медалями за победу в командном первенстве. Торжественную церемонию, разумеется, перенесли (она до сих пор не состоялась, хотя результаты соревнования пока так и не пересматривались).

Фамилия попавшейся выяснилась довольно быстро, хотя Этери Тутберидзе и ОКР (Олимпийский комитет России) тогда не сразу признали, что под колпаком оказалась именно Валиева.

Этери Тутберидзе и Камила Валиева. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тем не менее после экстренных заседаний и слушаний Камилу допустили до личного турнира, в котором ей хватило нервов и сил на короткую программу (1-е место), но не хватило на произвольную: юная фаворитка Игр, не выдержав психологического давления (западные СМИ критиковали мощно и жестко), проиграла не только Анне Щербаковой и Александре Трусовой, но и уступила в итоге даже бронзу японке Каори Сакамото.

Ну а дальше наступили неспортивные февральские события. Русских атлетов попросили со всех арен на выход, и скользкая фигурная история встала на паузу. Вернее, она существовала в невидимом, вялотекущем режиме. Причин тому оказалось две. Во-первых, WADA (Всемирное антидопинговое агентство) поручило не слишком вменяемому РУСАДА (эта «честная» структура не раз лишалась статуса соответствия и сейчас все еще находится под дисквалификацией) разрешить ребус и вывести Валиеву на чистую воду.

Тут надо сделать небольшое пояснение и растолковать, почему все очутилось в руках РУСАДА.

Штука в том, что декабрьская проба была взята именно этой конторой. И, по правилам, именно она должна в дальнейшем казнить или миловать.

Во-вторых, весь процесс дозволялось засекретить и проводить за закрытыми дверями, потому что Камила является «защищенным лицом», так как антидопинговый регламент она нарушила в 15 лет, а, по закону, всю информацию относительно несовершеннолетнего лица (пусть ей и будет 17 через три месяца) разрешено утаивать.

Утаивание длилось 9 месяцев, несмотря на то, что, согласно кодексу, на расследование выделялось полгода. Молчали все. Никаких комментариев. Никаких полунамеков. При этом вопреки логике, пусть и не отстраненная, но пойманная на допинге спортсменка, из-за которой подвисли результаты командника, продолжала соревноваться и побеждать на внутренних этапах серии Гран-при, а РУСАДА все никак не могло разродиться. Последнее, разумеется, не удивляло. Помните, что говорил Жеглов Шарапову: «Какая жена своему мужу алиби не составит?» Другими словами:

РУСАДА не хотело сыграть в Павлика Морозова и сдать с потрохами свою же спортсменку. К тому же, не забывайте, что Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб в результате обвинительного приговора рисковали также схлопотать дисквалификацию,

поскольку распространение допинга среди несовершеннолетних, по российским нормам, считается уголовным преступлением.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В сентябре-2022 появилось мнение, что находившееся между двух огней РУСАДА, пытавшееся найти внятные доказательства того, что дедушкино лекарство попало в организм Камилы в результате плохо вымытой кружки (эта бытовая версия продвигалась нашей стороной изначально), хочет всеми правдами и неправдами затянуть с ответом до зимы. Зачем? В кулуарах шептались: мол, больше года Валиева вряд ли получит даже от WADA, а в декабре истекает год с момента взятия пресловутой пробы. Значит, свобода и победа по-любому! Ведь при подобном раскладе подавать апелляцию американской стороне, мечтающей отобрать у россиян золото командного первенства, будет поздновато. Однако расклад, как известно, не бывает богат. Особенно такой наивный.

И в ноябре-2022 начальник WADA поляк Витольд Банька попросил тормознутое российское агентство поторопиться с принятием решения. Его поддержал и глава МОК Томас Бах. РУСАДА не повело и ухом.

И буквально через пару недель руководство WADA, поняв, что ждать дальше нет резона, передало дело, как и предупреждало ранее, в Спортивный арбитражный суд (CAS). На беду, фактически в те же дни, скончался президент нашей Федерации фигурного катания Александр Горшков. И пусть внешне он бездействовал, но был очень уважаемой персоной и мог замолвить словечко…

Казалось, теперь нас точно приложат ко льду. Но 13 января грянул легкий гром. Выяснилось, что РУСАДА, которому уже вроде бы показали фигу, вдруг вынесло полуоправдательный вердикт для Валиевой. Забавно, что все узнали об этом 13 января из пресс-релиза WADA, которое плюнуло на конфиденциальность и приоткрыло завесу.

ЦИТАТА ИЗ ИСТОЧНИКА:

«Комитет РУСАДА установил, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, но в этом нет никакой ее вины и халатности. То есть комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результата на ту дату, когда была взята проба (25 декабря 2021 года)».

Короче, наши «агенты» додумались забрать у фигуристки только титул чемпионки России-2021.

Естественно, этот вывод WADA не устроил. «Исходя из тех элементов дела, что нам уже известны, мы обеспокоены заключением об отсутствии вины или халатности Камилы Валиевой и без колебаний воспользуемся своим правом на апелляцию в CAS», — говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства. Плюс ко всему WADA уже затребовало копию мотивировочной части решения РУСАДА для того, чтобы определить, на каком основании оно принято и соответствует ли кодексу.

И тут начинается самое интересное. С одной стороны, ситуация для РФ даже после запоздалого положительного выстрела никак не меняется. Хотя Татьяна Тарасова, например, уже порадовалась, отреагировав на ход РУСАДА следующим образом: «Слава богу! Есть все-таки справедливость в этом мире, и люди приличные есть». Люди приличные, конечно, есть. И здесь и там. Но до справедливости очень далеко. И решать будут там. В CAS.

Можно не сомневаться, что WADA не остановится и вновь затребует для Камилы 4 года дисквалификации и попросит лишить сборную РФ золота командного турнира.

Впрочем, с другой стороны, теперь в деле появляется определенный нюанс, который WADA придется, скорее всего, принять во внимание.

Хитрое РУСАДА свою задачу так или иначе выполнило: проступок Камилы осудило. И выходит, что ноябрьский иск WADA к CAS уже теряет какой-то смысл. В том плане, что сейчас WADA должно подавать новую жалобу. На полуоправдательный приговор Камилы. А это займет уйму времени. Считайте сами. Пока необходимые документы дойдут до WADA, пока их там изучат, пока составят свежую претензию… Ну, вы понимаете.

Само собой, многое зависит от того, что написано в той мотивировочной части оправдания. Возможно, там полный бред. А, возможно, есть все доказательства того, как и почему Камила, допустим, однажды ночью, мучаясь жаждой, хлебнула водицы из дедушкиной кружки. Напомню: в ее анализе были обнаружены лишь следы (малая концентрация) недозволенного вещества.

Хотя большинство независимых экспертов утверждают, что запрещенная субстанция могла попасть в организм спортсменки только после приема непосредственно таблетки.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Но ведь 15-летняя школьница и пилюли (а она принимала другие препараты) вполне могла перепутать… В общем, грамотные аргументы и факты спасут любой прокол. А неграмотные…

На данный момент точно одно: РУСАДА выиграло время. Хотя бы для Камилы, которая готовится к Кубку Первого канала. Да, лучшая спортсменка ушедшего года (по опросу ВЦИОМ) лишилась титула чемпионки России-2021 (теперь это звание перейдет к Александре Трусовой), но может пока продолжать выступать, а значит, и зарабатывать. Но сколько это продлится?

Американцы давят на WADA со страшной силой. А после январского хода нашего дисциплинарного комитета — и вовсе.

«WADA и Международный союз конькобежцев должны обжаловать это решение ради доверия к антидопинговой системе и ради прав всех спортсменов. Мир никак не может принять этот корыстный вывод РУСАДА, которое в недавнем прошлом было ключевым инструментом российского спонсируемого государством допингового мошенничества»,

— в таком духе высказался глава USADA Трэвис Тайгарт.

Проснулся и немецкий журналист Хайо Зеппельт, прославившейся своими расследованиями о допинге в российской легкой атлетике: «Такой абсурд случается лишь в недемократических структурах, лишенных прозрачности: Валиева очищена от допинг-истории РУСАДА, вердикт которого — «невиновна». Похоже, русский спорт не стремится создавать независимые организации. Но МОК (Международный олимпийский комитет) хочет, чтобы российские атлеты были в Париже-2024».

До Парижа нашим бегунам, пловцам и прыгунам очень далеко. Нам бы сейчас спасти Камилу, а с ней — и золото пекинского командного турнира. Ведь Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов уж точно ни в чем не виноваты. К тому же, учитывая нынешнюю политическую картину, для них эти олимпийские медали, с большой долей вероятности, окажутся последними… А Валиева ко всему прочему рискует лишиться и золота чемпионата Европы-2022 и остаться, по сути, вообще без международных наград в своей короткой карьере.

В общем, решающая битва за кулисами ледового театра еще впереди. И лично я полностью согласен с комментатором Дмитрием Губерниевым, который четко и ясно оценил грядущие перипетии остросюжетного детектива: «Это состязательный процесс. Мы будем доказывать, что Камила невиновна, они будут доказывать, что виновна. Чьи доводы окажутся более вескими, та сторона и победит».

Андрей Успенский, корреспондент «Новой Газеты»

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