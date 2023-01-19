 

Компания Chevrolet представила первый полноприводный спорткар Chevrolet Corvette

19.01.2023, 4:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Состоялся выход нового роскошного спорткара Chevrolet Chevy Corvette E-Ray.

Данный автомобиль отличается от предшественников тем, что здесь впервые применили полноприводную систему. Также эксперты констатировали, что модель впервые получила два силовых агрегата, что не было свойственно всем ранее выпущенным транспортным средствам бренда. Под капотом применили 6,2-литровый бензиновый двигатель и электрический агрегат, которые суммарно выдают 655 л.с. Вместе с тем Chevrolet Chevy Corvette E-Ray способен набрать скорость до 100 км в час за 2,5 секунды, опережая ближайших конкурентов.

Предполагается, что новинка Chevrolet Chevy Corvette E-Ray имеет ту же силовую установку, которая уже использовалась в популярных моделях Acura NSX и BMW i8. Остальные технические параметры пока не раскрыты публике.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / Прокурор: «Ой, да преступления не было и нет»

15.07.21 / Бритни Спирс снова выступила в суде против своего отца: “Я думала, меня пытаются убить”

29.11.22 / Уилл Смит признался, что последствия скандала на “Оскаре” мешали ему работать над новым проектом

25.05.21 / С веточкой или без, темная или светлая, круглая или в форме сердца: лайфхак, какую черешню выбрать

09.06.21 / Экс-глава секретной программы Пентагона заявил о воздействии НЛО на ядерные объекты США

31.03.22 / Мнение: “У края бездны”

13.05.22 / Шэгги-винтаж, «волчица» и боб с перьями: семь стильных стрижек для девушек, которые не дружат с расческой

20.06.22 / Китай провёл испытания наземной системы противоракетной обороны

29.10.21 / Моргенштерну направили повестку в военкомат для прохождения военной службы

22.05.22 / Мнение: Русская палочная система

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика