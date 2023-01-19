Компания Chevrolet представила первый полноприводный спорткар Chevrolet Corvette

Состоялся выход нового роскошного спорткара Chevrolet Chevy Corvette E-Ray.

Данный автомобиль отличается от предшественников тем, что здесь впервые применили полноприводную систему. Также эксперты констатировали, что модель впервые получила два силовых агрегата, что не было свойственно всем ранее выпущенным транспортным средствам бренда. Под капотом применили 6,2-литровый бензиновый двигатель и электрический агрегат, которые суммарно выдают 655 л.с. Вместе с тем Chevrolet Chevy Corvette E-Ray способен набрать скорость до 100 км в час за 2,5 секунды, опережая ближайших конкурентов.

Предполагается, что новинка Chevrolet Chevy Corvette E-Ray имеет ту же силовую установку, которая уже использовалась в популярных моделях Acura NSX и BMW i8. Остальные технические параметры пока не раскрыты публике.