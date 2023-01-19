Associated Press: Объем нового пакета военной помощи США Украине может составить 2,6 млрд долларов

Объем очередного пакета военной помощи Соединенных Штатов Украине может составить 2,6 млрд долларов, сообщило Associated Press.

По словам информированных источников Associated Press, в новый пакет военной помощи Украине могут быть включены в том числе порядка 100 американских боевых бронированных машин (ББМ) Stryker и по меньшей мере 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, передает ТАСС.

Ранее стало известно о планах США вместо танков Abrams передать Украине боевые бронированные машины Stryker, артиллерию и боеприпасы. При этом в Конгрессе Соединенных Штатов призвали власти США и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.

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