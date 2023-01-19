Associated Press: Объем нового пакета военной помощи США Украине может составить 2,6 млрд долларов
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Объем очередного пакета военной помощи Соединенных Штатов Украине может составить 2,6 млрд долларов, сообщило Associated Press.
По словам информированных источников Associated Press, в новый пакет военной помощи Украине могут быть включены в том числе порядка 100 американских боевых бронированных машин (ББМ) Stryker и по меньшей мере 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, передает ТАСС.
Ранее стало известно о планах США вместо танков Abrams передать Украине боевые бронированные машины Stryker, артиллерию и боеприпасы. При этом в Конгрессе Соединенных Штатов призвали власти США и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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