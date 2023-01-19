 

Топовые ЖК бизнес-класса по итогам 2022

19.01.2023, 4:00, Разное
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Более половины сделок со столичными квартирами класса
“бизнес” в 2022 году пришлось на 15 новостроек. А темпы продаж в самом популярном жилом комплексе были сопоставимы с проектами класса
“комфорт”.

Первое место по итогам минувшего года занял проект “Остров” в районе Хорошево-Мневники от строительной группы “Донстрой”. Здесь было заключено более 1,1 тыс. сделок, а средняя цена “квадрата” к концу года составила 550 тыс. рублей. В рамках проекта возводятся как пятиэтажные корпуса клубного формата, так и 21-этажные дома.

Второе место досталось ЖК “Символ” в Лефортово от того же застройщика. На участке в 60 га ведется строительство трех десятков домов высотой до 27 этажей. За год в проекте была совершена 861 сделка. Средняя цена кв. м составила 393 тыс. рублей.

Третье место с 649 продажами занял ЖК “Level Мичуринский” в районе Очаково-Матвеевское от застройщика Level Group. В рамках проекта возводятся небоскребы высотой до 53 этажей. Средняя цена кв. м здесь составляет 502 тыс. рублей.

Самые низкие цены среди новостроек из топ-15 действуют в ЖК Sky Garden в районе Покровское-Стрешнево от застройщика ФСК – 319 тыс. рублей за кв. м.

Средняя цена кв. м до 330 тыс. рублей также зафиксирована в ЖК “Метрополия” в районе Южнопортовый, проекте “Октябрьское поле” в Щукино и в ЖК City Bay в районе Покровское-Стрешнево.


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