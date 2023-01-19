Bloomberg – российский бизнес увидел в западных санкциях новые возможности, а не ограничения

После начала спецоперации на Украине многие иностранные бренды решили уйти из России. Это, однако, заставило потребителей и предпринимателей в стране искать творческие пути для восполнения образовавшегося дефицита продукции в различных сферах. Для некоторых категорий товаров заполнить вакуум поспешили китайские бренды. Между тем, предприимчивые русские и сами усмотрели в санкциях возможность начать собственный бизнес, пишет Bloomberg.



AP

Для многих молодых россиян шквал санкций, разорвавших связи их страны с большой частью мировой экономики, стал веской причиной для отъезда из страны, пишет Bloomberg. Для Виктории Шелановой, 37-летнего менеджера социальных сетей в Москве, это была возможность начать бизнес по продаже одежды для водных видов спорта.

Отток иностранных брендов после начала спецоперации РФ на Украине привёл к дефициту товаров практически во всех отраслях. Когда сестра Виктории Юлия, заядлая вейкбордистка, с трудом нашла неопреновый жилет, они отправились искать производителя в Китае, стране, которая поддерживает более дружественные отношения с Кремлём.

Они нашли фабрику в провинции Гуандун, которая производит спортивное снаряжение для нескольких крупных американских компаний, и отправили запрос на образцы через WeChat, китайскую службу обмена сообщениями. Менее чем через два месяца они получили посылку с 20 жилетами. Выбрав в тот раз наиболее понравившиеся, они планируют начать заказывать их партиями по 100 штук для продажи в Москве и в парках водных видов спорта, которые появились в последние годы в связи с ростом популярности вейкбординга. «Мы думаем, что спрос будет огромный, а конкуренции на данный момент нет», — рассказала Виктория журналисту издания по телефону из Москвы.

Многие комментаторы сравнивают нынешнюю «экономическую изоляцию» РФ с советской эпохой, пишет Bloomberg. Однако это больше напоминает 1990-е годы, когда крах коммунизма оставил зияющие дыры в цепочках поставок, заставив потребителей и предпринимателей искать творческие пути их заполнения.

Российский сервис Avito полон людей, предлагающих импорт одежды иностранных брендов из-за рубежа: наберите в поиске Gucci и вы получите 173 тыс. объявлений. Возникли новые цепочки поставок для ввоза iPhone и другого западного технологического оборудования через бывшие советские страны.

Владельцы франшиз справляются с уходом международных корпораций, продавая продукцию с похожей упаковкой и логотипами, но с немного другими названиями. Пончики Krispy Kreme теперь называются Krunchy Dream, Starbucks — Stars Coffee, а Pizza Hut — Pizza N.

Один предприимчивый россиянин, попросивший не называть его имени, создал в Дубае компанию, имеющую лицензию на импорт золота. Российские компании покупают слитки и отправляют их ему, а он продает их ювелирам в Объединённых Арабских Эмиратах. Получив 40% прибыли, он использует вырученные средства для покупки запчастей для автомобилей или чего-либо ещё, что необходимо, которые затем доставляются в Россию.

Всё это является частью того, что кремлёвские чиновники называют «мобилизационной экономикой», поясняет Bloomberg. Выступая с речью в марте, вскоре после вступления в силу первого раунда санкций, президент РФ Владимир Путин сказал: «Есть только один выход из тех условий, в которых мы сейчас находимся, и это предоставление максимальной свободы людям, ведущим бизнес».

Были отменены нормы, запрещающие так называемый параллельный импорт — термин, применяемый к брендовым товарам, ввозимым без согласия владельца торговой марки. На сайте Министерства экономического развития рекламируются кредиты с низкой процентной ставкой для предпринимателей в определённых сферах деятельности, также объявлен мораторий на проведение проверок.

Это не означает, что санкции не причиняют РФ никакого ущерба, уточняет издание. Подержанные «Тойоты» и BMW стоят дороже, чем когда они были новыми (не говоря уже о поисках замены коробки передач, если ваш автомобиль иностранного производства сломается). Более четверти самолётов «Аэрофлота» были сняты с эксплуатации, потому что они были перепроданы на запчасти для самолётов, которые всё ещё летают.

Исследование Bloomberg Economics, сравнившее Россию с Южной Африкой в 1960-х — 90-х годах, когда последняя подвергалась санкциям из-за апартеида, пришло к выводу, что экономика сталкивается со «значительным медленным торможением, поскольку барьеры в торговле и движении капитала подавляют конкуренцию и увеличивают неэффективность». По оценкам Bloomberg Economics, в прошлом году российская экономика сократилась на 2,7%, а в 2023 году она сократится ещё на 2,5%.

Статистическое агентство РФ перестало публиковать подробные данные о торговле после начала спецоперации на Украине, но импорт, по оценкам центрального банка, сократился на 23,5% в прошлом году с $380 миллиардов в 2021 году. Вице-премьер Денис Мантуров в сентябре предсказал, что стоимость параллельного импорта достигнет не менее $20 миллиардов к концу 2022 года.

До 1 миллионов россиян покинули страну в 2022 году, спасаясь от экономических трудностей и от призыва на фронт. Для тех, кто остался, повседневная жизнь постепенно меняется по мере того, как многие крупные мировые бренды сворачивают свою деятельность, пишет Bloomberg. Пока только около 5% международных компаний, работавших в РФ до начала спецоперации, полностью свернули свою деятельность. Но более половины сократили объёмы своего бизнеса или прекратили инвестиции.

Некоторые транснациональные корпорации, такие как Apple Inc. и Inditex, материнская компания фирмы Zara, быстро ушли после начала спецоперации на Украине. Другие, такие как Reckitt Benckiser Group Plc, чей портфель включает в себя продукты, которые известны во всём мире, включая детскую молочную смесь Enfamil и презервативы Durex, а также British American Tobacco Plc, производитель сигарет Dunhill и Pall Mall, объявили о планах ухода из страны, но пока не выполнили их.

Danone SA, крупнейший производитель молочных продуктов в России, объявил о своём уходе с рынка в октябре. Пока неясно, будет ли новый российский владелец производственных предприятий компании иметь право продавать йогурт Activia или другие бренды Danone.

Гиганты потребительских товаров Unilever Plc и Mondelez International Inc., имеющие заводы в России, утверждают, что поставляют российским потребителям только товары первой необходимости, в том числе мороженое Cornetto и шоколад Milka.

Для некоторых категорий товаров заполнить вакуум поспешили китайские бренды. Xiaomi Corp. стала самым продаваемым производителем смартфонов в РФ в 2022 году, оттеснив Samsung, а три из пяти ведущих брендов были китайскими, по данным группы «М.Видео-Эльдорадо», крупнейшего в РФ розничного продавца бытовой электроники.

Как отмечается в статье, рынок дизайнерской одежды и аксессуаров процветает, несмотря на санкции. После того как в марте Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши стоимостью более €300 ($324) каждый, продажи резко возросли в магазинах Дубая и Турции — двух стран, которые сохранили прямые рейсы в Россию, по словам Клаудии Д’Арпизио, партнёра компании Bain. По оценкам консалтинговой компании, в 2021 году русские приобрели предметы роскоши на сумму около €7 миллиардов как дома, так и во время путешествий за границу, что составляет до 3% мирового рынка предметов роскоши.

Хотя европейские конгломераты предметов роскоши уже закрыли свои магазины в России, они ещё не решили, будут ли они окончательно уходить из страны. В октябре Жан-Марк Дюпле, финансовый директор Kering SA, владельца Gucci и Saint Yves Laurent, заявил, что сохранение присутствия в РФ помогает группе «защитить» свои торговые марки.

Что касается сестёр Шелановых, то они не планируют останавливаться на неопреновых жилетах. Они подумывают о расширении бизнеса и включении в него гидрокостюмов и уже начали изучать, какие китайские фабрики производят продукцию для крупных американских брендов. «Мы уже нашли ту, которая производит гидрокостюмы для Roxy, но мы ищем и другие компании, — пояснила Юлия в разговоре с Bloomberg. — Мы хотим создать свой собственный бренд».