NYTimes – после нескольких лет «лихорадочного найма» Microsoft сообщила о планах уволить 10 тыс. сотрудников

Компания Microsoft собирается уволить около 10 тыс. сотрудников или приблизительно 5% от общей численности персонала, пишет The New York Times. Как отмечается в статье, корпорация идёт на этот шаг из-за опасений по поводу экономики, а также из-за избытка сотрудников, образовавшегося в результате «лихорадочного найма» во время пандемии.



AP

Компания Microsoft сообщила о планах уволить 10 тыс. сотрудников, пишет The New York Times со ссылкой на её главу Сатья Наделлу. Таким образом корпорация пополнила растущий список ИТ-гигантов, которые увольняют сотрудников из-за опасений по поводу экономики и избыточного найма, произведённого во время пандемии.

По состоянию на конец июня прошлого года в компании работало около 221 тыс. человек, т.е. сокращение составит менее 5% от общей численности персонала.

С помощью этого шага Microsoft стремится сократить свои расходы в условиях экономической неопределённости и переориентироваться на стратегические приоритеты, такие как искусственный интеллект, пишет издание.

Как отмечается в статье, последние несколько лет компания занималась «лихорадочным наймом», который был вызван распространением облачных технологий и всплеском интереса к онлайн-сервисам, что, в свою очередь, было спровоцировано пандемией COVID-19.



Microsoft и другие ИТ-компании отреагировали на быстро растущий потребительский спрос и гонку талантов, по сути, с помощью расширения технического персонала.

«Реальность такова, что вы можете очень быстро скорректировать найм, и именно это сейчас происходит, — заявил Брэд Ребак, аналитик инвестиционного банка Stifel. — Не думаю, что это симптом более серьёзной проблемы. Это больше похоже на нормализацию».

Между тем многие ИТ-компании, как подчёркивает The New York Times, по-прежнему зарабатывают такое количество денег, о которых в других отраслях могут только мечтать. Так, в последнем квартале объем продаж Microsoft составил $50 млрд, а прибыль — $17,6 млрд.