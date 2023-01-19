Проклятое кресло

Очередной экс-мэр Владивостока по традиции сел в тюрьму.



Олег Гуменюк в суде. Кадр из видео PRIMPRESS

Приговор экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку подтвердил популярную городскую легенду о том, что место градоначальника проклято. Причем с каждым разом наказание становится все более строгим (а городские главы — все более самоуверенными). Гуменюка арестовали осенью 2021 года, а первые обыски у него прошли в мае — почти сразу после того, как он ушел в отставку с дозволения губернатора и под давлением полпреда. Его обвиняли во взятках на предыдущей должности (главы краевого хозуправления) и на посту градоначальника. Сегодня, 18 января, суд первой инстанции назначил ему 16,5 года колонии строгого режима.

Официально

ИЗ СООБЩЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ:

«Следствием и судом установлено, что в разные периоды времени, когда подсудимый состоял в должности директора государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края», он получал взятки в виде денег от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, осуществляющими на территории Приморского края предпринимательскую деятельность в сфере строительства.

Фигурант получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6,9 млн рублей. Взятки передавались за совершение в пользу действий, обеспечивающих со стороны фигуранта беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также действий, связанных с обеспечением победы организаций на электронных аукционах.

Кроме того, в период времени с декабря 2018-го по февраль 2021 года фигурант, будучи мэром города Владивостока, получал взятки в виде денег от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ «Некрополь», за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 31,26 млн рублей».

Сейчас Олегу Гуменюку 55 лет. Если он отсидит весь срок, то на свободу выйдет в 72 года. На данный момент этот приговор — самый жесткий из тех, что получали дальневосточные чиновники.

Благодаря покровителям

Мэром Олег Гуменюк был исключительно бестолковым и настолько же самоуверенным. Разумением своим никого особо не смущал, зато демонстрировал преданность кому надо.

Первое — бестолковость — выражалось в его неповторимом стиле руководства городом. Заказать гранитные лавочки, похожие на кладбищенские, и поставить их на центральной площади Владивостока? Легко! Благоустройство вообще не являлось сильной стороной экс-мэра. Отхватить за это едких комментариев во всех СМИ и соцсетях города, объединить в язвительном хоре оппозиционных активистов и исключительно провластных блогеров — исключительный талант.

Поменять во всем городе новые бордюры на новые бордюры и радостно козырять прозвищем Бордюр Бордюрыч в местных СМИ? Пожалуйста! Затеять ремонт главной транспортной артерии города, Некрасовского путепровода, и «забить» на контроль подрядчиков — это по-гуменюковски.

Подумаешь, каждый день до поздней осени весь город стоит колом, автомобилисты матерятся, видя вместо бурной деятельности трех вечно обедающих лентяев, а через месяц после ремонта весь мост становится стиральной доской.

Заплатить 135,5 миллиона на закупку концертного оборудования, большая часть которого уже есть у города и которое даже некому содержать. Слить несколько десятков млн бюджетных рублей на некачественные проекты детских садов, не передавать площадку подрядчику, месяцами устранять недоделки, а потом вовсе расторгнуть контракт на «замершую» стройку и платить за это по суду подрядчику — мэрия могла и такое.

А «ледяной дождь», после которого городские службы полгода вывозили поломанные ветки, вообще стал притчей во языцех.

Олег Гуменюк и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Самоуверенность же была обоснована одной-единственной вещью, он этого и сам не скрывал. Его на эту должность поставил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Понятно, что прошли исключительно формальные непрямые выборы, и Дума утвердила предложенную кандидатуру. После этого Гуменюк поблагодарил губернатора и отправился начальствовать.

Но все это время его действительно поддерживал лично губернатор. Достаточно вспомнить, как он лично спас своего протеже осенью 2019-го, когда полпред президента Юрий Трутнев прилюдно распекал мэра за ужасный ремонт дорог и поднимал вопрос о его отставке. Без своего «патрона» сидеть бы Гуменюку в лучшем случае в ХОЗУ администрации края. А в худшем — в городском спорткомитете. Но Кожемяко делает ставку на «команду», предпочитая десятилетиями идти с одними и теми же людьми. Ключевые чиновники Приморья работали с ним и в Амурской области, и на Сахалине.

Убрали за токсичность

Но мало ли в РФ чиновников вида «лихого и придурковатого»? Это как будто бы больше плюс, чем минус. В случае с Гуменюком, конечно, сыграла роль невероятная консолидация против него и городских элит, и медиасообщества, и горожан. Про него говорили с насмешкой и раздражением, ждали его отставки. Очевидно, что Гуменюк становился токсичным для покровителя. Считается, что исключительно провальные выборы в краевое Заксобрание в 2021 году (все мандаты в округах Владивостока взяли коммунисты) и еле-еле вытянутые «госдумовские» — результат, в том числе, провальной работы бывшего мэра.

Если не рыться в бизнесе семьи Гуменюков, и представить нереально было, что и «физрук» станет мздоимцем.

Но вообще-то СМИ примерно в первые месяцы его пребывания на должности рассказали, что, когда Олег Владимирович работал в должности директор ХОЗУ, госконтракты на ремонт и обслуживание автомобилей администрации края с 2016 года (как раз со вступления в должность) уходили в автосервис «Босфор». Который, в свою очередь, принадлежит Сергею Владимировичу Гуменюку, брату. И находится на Союзной, 40, — на участке земли, арендованном на 49 лет самим Олегом Гуменюком. Это все — открытые данные, которые любой следователь сопоставил бы за неделю. При желании.

Схема формировалась специально под «Босфор»: через короткий срок после вступления Гуменюка в должность созданы два ИП на сотрудников сервиса. На них и уходили госконтракты. Судя по содержанию техзаданий, например, два микроавтобуса Toyota Hiace попали примерно в одно время в одинаковые аварии (повреждены задний бампер и дверь) и сгнили в одинаковых местах. И такие чудеса встречались не раз.

Сам Олег Гуменюк со свойственной ему простодушной прямотой все отрицал. И вообще критику, которую не любил, называл политическим заказом.

Преступление

Но основой сюжета, конечно, стало кладбищенское дело.

Во Владивостоке есть муниципальное учреждение «Некрополь». Похоронная контора. То, что она — монополист на городских кладбищах и не церемонится с конкурентами, известно было задолго до появления Гуменюка.

Следствие же говорит о том, что Гуменюк получил через посредника от бывшего многолетнего директора компании Игоря Бабынина более 31,2 миллиона рублей взяток за то, что покровительствовал и никак не мешал «Некрополю». Бабынин, это уже доказано судом, обеспечивал только избранным компаниям заказы на захоронение и кремацию на городских кладбищах. А до этого получал как директор еще двух коммерческих фирм контракты на погребение невостребованных тел (многие из которых при этом были очень даже востребованными, похороны оплачивали родственники).

Фото: Яндекс.Карты

Осужден по этому делу на пять лет колонии строгого режима и штраф в 17,04 миллиона рублей и бывший заведующий кладбищами МБУ «Некрополь» Евгений Шленчак. Он, сообщили в краевой прокуратуре, с февраля 2020 года по февраль 2021-го (и это есть в приговоре) получил взяток более чем на 5,5 млн рублей от коммерческих компаний «за беспрепятственное ведение деятельности в сфере ритуальных услуг и похоронного дела на городских кладбищах «Морское» и «Лесное»» (если конкретно — незаконная выдача разрешений на установку опалубки и захоронение урн с прахом).

Как утверждают адвокаты и сам осужденный,

обвинение не имеет объективных доказательств и строится на показателях Сергея Сиротина — того самого посредника, бизнесмена и по совместительству лучшего друга Олега Гуменюка. Ну бывшего лучшего друга.

Сиротин работал в кладбищенском бизнесе и, по версии следствия, распределял деньги Бабынина, а позже Шленчака между собой и Гуменюком. Он якобы пошел на сделку со следствием, чтобы получить срок поменьше (и да, его подержали на домашнем аресте и дали четыре года). Стоит отметить аргументы защиты: Сиротин не может сказать, когда именно передавал деньги, нет никакого подтверждения факта передачи, все происходило без свидетелей якобы в доме Гуменюка. Кроме того, по словам Сиротина, деньги, 900 тысяч рублей, экс-мэру 27 декабря 2019 года передавал его сотрудник по фамилии Залевский. Адвокаты замечают, что, судя по биллингам Залевского, тот не был в указанный день в коттедже Гуменюка, Сиротину не отзванивался. Так что в показаниях явно есть противоречия.

Стоит заметить, что бардак на городских кладбищах творится десятки лет и начался уж точно не при Гуменюке. Так что приговор стал шоком не только для семьи и близких, но и для всех горожан, а те же блогеры, что раньше скептически оценивали деятельность «физрука», как-то даже прониклись к нему сочувствием.

Преступление № 2

Дело, которое не связано с работой Гуменюка на посту мэра, менее очевидно. О нем никто до этого не писал. Около семи млн рублей взяток он, будучи директором хозуправления, по версии следствия, получил от того же Сергея Сироткина за то, что в 2016–2018 годах помогал его строительным фирмам «Вавилон» и «Владстрой» получать госконтракты и «совершал действия по приемке и оплате услуг фирм взяткодателя». Всего 39 договоров. Правда, как замечает адвокат, из более чем 1500 закупок ХОЗУ за тот период. Да и правда — капля в море!

Олег Гуменюк. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Наказание

Ленинский районный суд Владивостока назначил Гуменюку наказание: 16,5 года колонии строгого режима, штраф 150 млн рублей, плюс лишение права занимать ряд административно-хозяйственных должностей в течение 12 лет. Арестовано его имущество более чем на 36 млн рублей: счета и наличные деньги (чуть больше миллиона), недвижимость на улицах Союзной, Нерчинской, Пушкинской (коттедж), мотоцикл Harley Davidson — тот самый, на котором Гуменюк рассекал на байк-фестивалях рядом с губернатором, джип Land Cruiser Prado (единственное транспортное средство, которое, по словам Гуменюка, он приобрел на должности главы города).

«В моем деле нет ни одного свидетеля, кроме Сиротина. Это друг, который был 15 лет… Телефонные звонки в моем деле, где есть фамилия Гуменюк, — ничего нет, что бы говорило, что я совершил это деяние. Ни одного телефонного разговора, ни одного свидетеля, кроме человека, который меняет показания свои в суде…» — пояснил Олег Гуменюк после оглашения приговора.

Бывший мэр настаивает на собственной невиновности. Свои телефонные разговоры с Сиротиным и ответы на любые вопросы готов представить журналистам. Сейчас, говорит, пишет книгу. И даже последнее слово читал по одной из глав.

«Я тебе говорил — это судилище! Это вранье! — кричит Гуменюк сыну, когда его выводят из зала суда. — И буду говорить всем! Пускай хоть чё со мной делают!»

За 10 месяцев заключения ему разрешили свидание с родными всего один раз.

Комментариев от губернатора Кожемяко по поводу обвинения, суда и приговора не было.

Проклятие

По городской легенде кресло мэра Владивостока проклято.

Юрий Копылов, правивший городом в 1998–2004 годах, в 2006-м получил четыре года условно за махинации при строительстве колумбария на Лесном кладбище, а еще три года условно — за растрату бюджетных средств на личную охрану.

Его последователь Владимир Николаев и до мэрства сидел в СИЗО за угрозу убийством и освобожден в зале суда по амнистии, а в 2007 году его тоже обвинили в организации личной охраны за бюджетный счет и в том, что он привлекал сотрудников ГИБДД к сопровождению своей машины. Его заместителей судили за махинации с городской землей и недвижимостью, «команда мэра» тогда буквально полгорода «распилила». Дело удалось уладить лишь в 2012-м, а пока обвинения не сняли, Николаев отсиживался в Таиланде.

Последний избранный мэр Владивостока Игорь Пушкарев в 2016 году был арестован. Его осудили на 15 лет колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и коммерческий подкуп при ремонте дорог. И это, пожалуй, самое неоднозначное дело глав приморской столицы. В нем фигурирует и взятка от одного брата другому, и млрд прощеных долгов городу от семейного предприятия Пушкаревых «Востокцемент», и другие несостыковки.

А началась черная полоса еще в 90-х. Якобы проклял кресло городского головы мэр Виктор Черепков. Самого Черепкова обвиняли во взятке, но Генпрокуратура сняла обвинения. Потом его отстранил лично Ельцин, но по суду мэр восстановился (потому что это и правда шло вразрез с законом). Однажды из «серого дома» его даже выносил ОМОН. И вот в один из таких боевых эпизодов Виктор Иванович заявил: мол, я-то в отставку уйду, но и после меня ни один мэр своими ногами отсюда не выйдет.

Пока проклятие работает. Хотя новый мэр Константин Шестаков утверждает, что в него не верит.

Валерия Федоренко

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