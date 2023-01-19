 

В РФ начались продажи новых китайских минивэнов Voyah Dreamer по цене от 8,3 млн рублей

19.01.2023, 2:45, Разное
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На российском рынке поступили в продажу новые роскошные минивэны Voyah Dreamer.

Данный автомобиль стал возможным для оформления предварительных заказов еще в конце прошлого года. Партия минивэнов Voyah Dreamer уже доступна для приобретения, тогда как стоимость китайской новинки составляет от 8,29 млн рублей. Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый двигатель на 136 л.с. и электромотор на 177 л.с. мощности. Таким образом, суммарная отдача новинки достигает 395 л.с.

На электрической тяге минивэн Voyah Dreamer способен преодолеть до 82 километров, тогда как общий запас хода с учетом полного бака топлива достигает 720 километров. В продаже появились версии автомобиля с 4 и 7-местным салоном на выбор клиентов. Минивэн имеет камеру кругового обзора, датчики парковки и множество ассистентов безопасности.


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