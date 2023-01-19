Глава МИД Британии Клеверли объявил о решении Лондона передать Украине более 200 единиц бронетехники и артиллерию
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Правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в ходе визита в Канаду.
Глава МИД Соединенного Королевства объявил, что Британия решила пойти дальше в вопросе помощи Украине и передать Киеву основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники, передает ТАСС.
В понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес объявил о решении Лондона передать Украине бронетранспортеры Bulldog и дополнительные беспилотники. Жители Соединенного Королевства сочли передачу британских танков Украине госизменой.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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