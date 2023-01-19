Politico: Вместо танков Abrams США включат в новый пакет военной помощи Украине бронемашины Stryker

Вместо танков Abrams администрация США намерена включить в очередной пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено в пятницу, боевые бронированные машины Stryker, артиллерию и боеприпасы, сообщило американское издание Politico.

По словам источников издания, отказ от поставки танков Abrams Украине связан с логистическими трудностями и сложностью с обслуживанием, а не с опасениями, что передача танков может привести к эскалации конфликта. В статье подчеркивается, что администрация США пока не планирует передавать танки Киеву. В материале также говорится, что «из-за опасений спровоцировать» российское руководство в пакет военной помощи Украине не войдут и оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Кроме того, ожидается, что Украине передадут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 км, передает ТАСС.

Издание отмечает, что пакет еще окончательно не утвержден, находится на стадии доработки, а изменения в него могут внести уже на этой неделе. Объявление об очередных американских поставках будет сделано по итогам заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, которое состоится на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января. В заседании примут участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Ранее в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие. Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams.

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