 

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран

19.01.2023, 2:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.

Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.21 / Терехов подписал распоряжение о подготовке к выборам городского головы Харькова

22.01.21 / Ростех представит модель истребителя Су-57Э на авиасалоне в Индии

30.10.21 / Миллион за вакцинацию. “Укрпошта” разыграет 1 млн грн между вакцинированными от COVID-19 сотрудниками

08.11.20 / Экс-глава МИД Германии – раскол в США так глубок, что они надолго выпадут из международных процессов

18.09.21 / ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома

06.04.21 / Появились подтверждения внеземного происхождения жизни на нашей планете

19.01.23 / Внук маршала Говорова: Идеология нынешней прокси-войны против России схожа с нацистской

04.01.21 / Эксперты предупредили о волне банкротств в Германии из-за продления локдауна

03.11.21 / В Херсонской области зафиксировали снижение показателей заболеваемости COVID-19. Регион первым перешел в “красную” зону карантина – Кабмин

18.12.20 / Глава Пентагона приказал прекратить сотрудничество с командой Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика