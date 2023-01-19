Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран

Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.

Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.

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