 

Sky News – Мадонна отправляется в мировое турне на 40-летний юбилей своей музыкальной карьеры

19.01.2023, 1:40, Разное
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64-летняя американская исполнительница Мадонна объявила о проведении масштабного турне по 35 городам мира, пишет Sky News. Таким образом она собирается отметить 40-летний юбилей своей музыкальной карьеры. В соцсетях она разместила приглашение для своих поклонников со словами: «Присоединяйтесь к вечеринке!».


AP

Американская певица Мадонна объявила о проведении большого мирового турне для того, чтобы отпраздновать 40-летний юбилей своей музыкальной карьеры, пишет Sky News. Именно так давно д она выпустила свой дебютный альбом.

«Присоединяйтесь к вечеринке! — написала исполнительница у себя в соцсетях. — Мне не терпится попробовать как можно больше песен, чтобы устроить для моих поклонников такое шоу, которого они ждали».

Турне 64-летней «королевы попы» начнётся в канадском Ванкувере 15 июля. Она будет давать концерты по всей Канаде и США, а 14 октября приедет в Европу. Сначала выступит в лондонской Арене О2, потом — в Барселоне, Париже и Берлине. Закончится турне первого декабря в Амстердаме. Всего Мадонна посетит 35 городов.

Американская певица — один из самых продаваемых исполнителей всех времён и самая продаваемая исполнительница в мире. Она побила несколько рекордов по продажам в США и Великобритании, а её песни и альбомы не раз занимали первые места в музыкальных чартах. В 2022 году она стала первой женщиной, которая занимала места в Топ-10 музыкальных чартов США каждое 10-летие с 1980-х годов.


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