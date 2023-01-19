 

Politico – Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы и топливо

19.01.2023, 1:40, Разное
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Болгария изо всех сил подчёркивала, что ни в коем случае не вооружает Украину, однако это оказалось лишь дымовой завесой. Как пишет Politico, выяснилось, что София поставляла Киеву топливо и ключевое оружие советских времён, но держала это в секрете.


AP

Весной прошлого года украинской армии для борьбы с русскими катастрофически не хватало горючего и боеприпасов советского калибра, и спасение пришло откуда не ждали: из Болгарии. Из-за раскола во внутренней политике София изо всех сил подчёркивала, что ни в коем случае не вооружает Украину, однако это оказалось лишь дымовой завесой, как выяснил немецкий журнал Welt, дочернее издание Politico. 

Благодаря эксклюзивным интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, бывшим премьером Болгарии Кириллом Петковым и его министром финансов Асеном Василевым, журналисты восстановили цепочку событий, как Болгария через посредников обеспечила Киеву жизненно важные поставки оружия, боеприпасов и дизельного топлива в решающий момент боевых действий в прошлом году.

Чиновники Петкова в обход межправительственных сделок воспользовались услугами компаний-посредников в Болгарии и за рубежом и наладили воздушные и сухопутные поставки через Румынию, Венгрию и Польшу.

«По нашим оценкам, на раннем этапе конфликта около трети необходимых украинской армии боеприпасов поступали из Болгарии», — заявил Петков.

Ещё более щекотливым моментом стало то, что поставляемый Болгарией на Украину дизель перерабатывался из российской нефти на черноморском заводе, принадлежавшем российскому «Лукойлу». 

«Болгария стала одним из крупнейших экспортёров дизельного топлива на Украину и временами покрывала до 40 процентов её потребностей», — сообщил бывший министр финансов Василев.

В Киеве подтвердили эту версию событий. Кулеба сказал, что в апреле прошлого года его стране угрожала нехватка боеприпасов. 

«Мы знали, что на болгарских складах имеется множество необходимых нам боеприпасов, и президент Зеленский послал меня за ними», — рассказал Кулеба.

По словам Кулебы, на просьбы Киева Петков объяснил, что его внутренняя ситуация «непростая», но пообещал сделать «всё, что в его силах».

«Кирилл Петков проявил принципиальность, и я вечно буду ему благодарен за то, что он пустил в ход все свои политические навыки для поиска решения», — продолжил Кулеба. По его словам, история проста: некоторые члены болгарской коалиции заняли сторону России, но Петков «принял верное решение и помог нам защититься от гораздо более мощного врага».

Кулеба отметил, что болгарское правительство не оказывало военную помощь напрямую, но компании с Украины и из стран НАТО «получили возможность закупать всё необходимое у болгарских поставщиков». По данным журналистов, оплатили поставки США и Великобритания.


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