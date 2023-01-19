Newsweek – арест-то не настоящий — Тунберг обвиняют в постановочном задержании на митинге в Германии

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг пользователи Twitter обвинили в инсценировке собственного ареста после того, как во вторник её ненадолго задержала немецкая полиция, пишет Newsweek. Поводом для критики стали кадры, на которых Тунберг улыбается, позируя вместе с полицейскими. Многие пользователи популярной социальной сети посчитали арест Тунберг «постановкой» и «всемирным позором для Германии».



AP

Во вторник 20-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг была задержана правоохранительными органами в ходе протестов против расширения угольной шахты в Западной Германии. Как сообщается, полиция предварительно предупредила молодую активистку и её единомышленников, что если они не покинут территорию шахты, то их «уберут силой». По данным агентства Reuters, Тунберг была освобождена из-под стражи вскоре после проверки документов, пишет Newsweek.

Вчера в социальных сетях были распространены видеоролики, на которых Тунберг стоит в наручниках в окружении немецких полицейских, перед тем как её унесли с территории шахты. В одном из роликов, опубликованных Catch Up Network, Тунберг смеётся вместе с полицейскими во время позирования для фото. «Да, арест Греты Тунберг был инсценирован для официальных СМИ», — цитирует сообщение в соцсети журнал Newsweek.

Другие пользователи Twitter подхватили новость и вторили, что задержание Тунберг было «фейком». В их числе консервативный политический активист и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк. «Итак, получается, что арест Греты Тунберг был такой же фальшивкой, как и культ изменения климата, на который она работает», — написал Кирк в Twitter во вторник вечером. Консервативный политический обозреватель Тим Янг тоже прокомментировал ситуацию словами: «Ничто не опишет более ярко то, насколько тема изменения климата является всеобщим обманом, чем инсценировка Гретой Тунберг своего собственного фальшивого ареста», отмечает Newsweek.

По данным агентства Associated Press, Тунберг присоединилась к тысячам протестующих, собравшихся в западногерманской деревне Лютцерат в минувшие выходные в знак протеста против того, что правительство заключило сделку с коммунальной компанией о сносе города для того, чтобы расширить территорию угольной шахты. В субботу протестующие, пытавшиеся приблизиться к краю шахты, были оттеснены полицией, которая применила водомёты и дубинки для сдерживания толпы. По сведениям USA Today, во вторник полицейские задержали протестующих, которые отказались покидать шахту и стояли на краю карьера, подвергая себя опасности, пишет Newsweek.

В статье сообщается и о пользователях Twitter, которые высоко оценили протест Тунберг. В их числе — климатолог НАСА Питер Калмус. «Первый арест Греты», — написал Калмус вместе со ссылкой на репортаж NBC News о задержании Тунберг. «Пришло время многим из нас встать и рискнуть арестом ради пригодной для жизни планеты. Это изменит ситуацию».

Метеоролог-исследователь Райан Мауэ также разместил ссылку на репортаж агентства Reuters, подчеркнув, что «энергетическая политика Германии является полным провалом, ужасной катастрофой и позором для всего мира». В ответ на твит консервативного комментатора Яна Майлза Чеонга, который также утверждал, что задержание Тунберг было инсценировано «для официальных СМИ», Мауэ посетовал, что даже если задержание и было постановочным, арест Греты Тунберг является «всемирным позором для Германии», — цитирует Newsweek слова учёного.