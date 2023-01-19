Операция «кастрация»

Планы нового правительства Израиля ограничить независимость судебной власти встретили демонстрациями и критикой.



Демонстрация противников судебной реформы у здания Верховного суда. Фото: Oded Balilty / AP Photo

Вечером 14 января в Тель-Авиве прошла демонстрация против намерения правительства Биньямина Нетаньяху провести реформу юридической системы. Несмотря на проливной дождь, на площади у театра «Габима» собрались десятки тысяч человек. Аналогичные демонстрации, хотя и меньшего масштаба, состоялись в Хайфе и других городах.

Кризис возник после того, как министр юстиции Ярив Левин представил основные принципы продвигаемой им реформы юридической системы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично поддержал его намерения.

«Мы выполняем волю двух млн избирателей и сделаем все, что обещали», — сказал глава правительства, который ранее уже говорил, что коалиция воспользуется правом большинства для проведения намеченных преобразований.

По мнению критиков реформы, ее реализация приведет к значительному ослаблению судебной власти, которая в данный момент пользуется независимостью. Она будет лишена практически всех рычагов влияния.

Как ослабить суд

Реформы Левина будут опираться на ряд законодательных инициатив, рассмотрение которых начнется в первой половине февраля.

Изменение системы назначения судей. В данный момент их избирает комиссия, состоящая из девяти человек: председателя Верховного суда, двоих судей Верховного суда, министра юстиции и еще одного министра, назначенного правительством, двух депутатов кнессета (от коалиции и оппозиции) и двух представителей Коллегии адвокатов. Для утверждения кандидатуры необходимо большинство в семь из девяти голосов членов комиссии.

Левин предлагает расширить состав комиссии до 11 человек и при этом исключить из нее членов Коллегии адвокатов. Вместо них будут введены два представителя общественности по предложению министра юстиции, еще один министр и еще один депутат кнессета.

Министр юстиции Ярив Левин. Фото: East News

В итоге представители юридической системы будут составлять меньшинство в этой комиссии (только трое судей), а для утверждения кандидатуры будет достаточно семи голосов из одиннадцати. То есть

мнение судей больше не будет иметь никакого веса, и политики смогут вводить в состав Верховного суда идеологически близких им судей. Это приведет к политизации деятельности этой профессиональной комиссии.

Принятие закона о преодолении судебного вето. В Израиле нет конституции, потому что отцы-основатели государства не смогли по ней договориться. В итоге правовая система Израиля опирается на свод основных законов (их сейчас 16), которые, как предполагается, станут частью будущей конституции, если та когда-либо будет принята.

В 1992 году были приняты два основных закона о правах человека. Судья Верховного суда Аарон Барак (с 1995 года — его председатель) назвал их принятие конституционной революцией. В 1995 году Верховный суд Израиля под влиянием Барака возвел основные законы в ранг конституционных, поставил под судебный контроль соответствие всех принимаемых законов основным законам и закрепил за судом право отменять те законы, которые сочтет неконституционными. В частности, те из них, которые нарушают базовые права человека.

В правом лагере недовольны тем, что суд ограничивает законотворческую деятельность политиков и несколько раз предпринимали неудачные попытки лишить его права вето. В то же время Верховный суд неоднократно отменял законы, принятые Кнессетом, когда те противоречили основным законам.

Сейчас Левин намерен лишить судей данных полномочий. Он добивается того, чтобы для отмены закона потребовалось бы уже не просто большинство судейских голосов, но чтобы за это проголосовали 12 из 15 судей Верховного суда. После чего Кнессет простым большинством в 61 голос (в истории Израиля практически не было коалиций, которые опирались бы на 61 депутата или менее, обычно численность правящих коалиций выше) сможет переголосовать и заново принять закон, который намерен аннулировать суд. Только если Верховный суд расширенным составом в 15 членов единогласно отменит этот закон во второй раз, парламенту придется отступиться.

Верховный суд будет лишен права отменять основные законы. За всю историю страны еще ни разу основной закон не был аннулирован по причине его неконституционности. Намерение ввести подобный запрет может означать, что нынешнее правительство планирует принять закон или законы, которые серьезным образом будут нарушать права человека, и Верховному суду придется вмешаться и аннулировать их.

Верховный суд будет лишен права принимать решения по существу (будет отменен «принцип соответствия»). Это одна из важных основ конституционного суда — трактовать право в соответствии с духом закона и времени. В основном речь идет о делах, оказывающихся в серой правовой зоне лакунах, по поводу которых еще не приняты законы. Именно поэтому они и попадают на вершину судебной пирамиды. В результате Верховный суд при вынесении решения обращается не только к законам, но и к практике других стран с аналогичным правовым устройством, к научным работам, ориентируясь на дух времени и здравый смысл.

Произойдет фактическая ликвидация должности юридического советника правительства. В данный момент это глава юридической системы Израиля, который, в частности, дает отмашку на открытие уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников, если против них есть веские подозрения.

Министр Левин планирует отнять у него функции генерального прокурора, превратив его в юрисконсульта, то есть фактически —в адвоката правительства. Если его прокурорские функции не будут переданы другому чиновнику (например, госпрокурору, имеющему в данный момент урезанные полномочия), не останется никого, кто мог бы вмешаться и наложить вето на неконституционные решения, принимаемые правительством.

Биньямин Нетаньяху с министрами. Фото: MENAHEM KAHANA/AFP/East News

Слом сдержек и противовесов

Опасность реализации этих реформ заключается в том, что, как мы уже отмечали, у Израиля нет конституции и конституционного суда, который стоял бы на страже законности. Эту функцию взял на себя Верховный суд из-за сложившегося вакуума. Однако вместо обсуждения и принятия Основного закона, который бы четко прописывал полномочия Верховного суда, министр юстиции намерен кастрировать судебную систему.

На деле это означает слом системы сдержек и противовесов. Кнессет (законодательная власть) и правительство (исполнительная власть) под влиянием сиюминутных интересов смогут продвигать и принимать любые самые абсурдные законы, которые им заблагорассудится, и суд уже не сможет им в этом помешать. Это могут быть законы, нарушающие права человека, либо законы, принятые в угоду личным интересам политиков.

В частности,

это даст возможность беспрепятственно принять закон, который позволит премьер-министру Биньямину Нетаньяху избежать правосудия, — сейчас он обвиняется в коррупции, мошенничестве и обмане общественного доверия в рамках трех уголовных дел.

Одним из аргументов в пользу ограничений полномочий Верховного суда является то, что он якобы активно вмешивается в деятельность законодательной власти. Однако Израильский институт демократии изучил масштабы судебного вмешательства. По его данным, с начала «конституционной революции» Верховный суд признал недействительными положения тех или иных законов в 22 случаях, то есть с частотой около 0,8 закона в год. Это относительно немного.

Для сравнения: в период с 1995 по 2015 год в Ирландии признавалось недействительными в среднем 1,3 закона в год, в Канаде и Великобритании — 1,6 закона, в США — 2,3 закона, в ЮАР — 3,6 закона в год. Таким образом, израильский Верховный суд еще относительно сдержан и старается вмешиваться в законодательную деятельность только в случае крайней необходимости.

Предчувствие конфликта

Всего через пару часов после пресс-конференции Левина глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц предупредил о «братоубийственной войне», которая разразится после реализации реформы.

Бенни Ганц. Фото: EastNews

По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сейчас пытается натравить различные группы израильского общества друг на друга. Затем Ганц обратился напрямую к Нетаньяху: «Программа, которую вы продвигаете, нанесет серьезный ущерб национальной безопасности. Государство Израиль без сильной и независимой судебной системы ослабеет перед лицом нашего врага, это не позволит бороться за нашу легитимность, — сказал он.

— Если вы продолжите в том же духе, ответственность за братоубийственную войну, которая назревает в израильском обществе, ляжет на вас».

Глава оппозиции Яир Лапид поддержал Ганца. «Это радикальная смена режима, это отмена Декларации независимости, это отрезает Израиль от семьи либеральных государств. Это не поправка к демократии, это устранение демократии, — сказал он. — Страна, которая в один день отменяет все системы сдержек и противовесов правительства, не является демократией. Политики будут назначать покорных судей, которые будут делать то, что им говорят».

На следующее утро отставной политик от не преодолевшей электоральный барьер партии «Мерец» Яир Голан уже призвал к бунту против правительства. «Дамы и господа, против злонамеренного правительства есть только один путь — широкомасштабное гражданское неповиновение», — написал он в соцсетях.

В ответ депутат Кнессета от партии «Еврейская мощь» Цвика Фогель призвал задержать Яира Лапида, Бени Ганца, Моше Яалона и Яира Голана по подозрению в предательстве родины. По его словам, они предали страну, призвав к перевороту.

«Именно так уничтожается демократия», — отреагировали Яир Лапид и Бени Ганц.

Пыл страстей остудил премьер-министр Нетаньяху, который на встрече с президентом Ицхаком Герцогом осудил Фогеля, будущего главу парламентской комиссии по внутренней безопасности, за его призыв. При этом он умудрился пнуть и своих политических оппонентов.

«В демократической стране не арестовывают лидеров оппозиции, так же как не называют министров нацистами, еврейское правительство — Третьим рейхом и не призывают к гражданскому неповиновению», — сказал Нетаньяху.

12 января председатель Верховного суда Эстер Хают выступила с резкой критикой готовящихся реформ. «Идет разнузданная атака на судебную систему, как будто речь идет о враге, которого надо победить и повергнуть. По иронии судьбы вдохновители этой реформы называют ее планом «исправления» системы правосудия. Но это план ее уничтожения, — сказала Хают. — Он призван нанести смертельный удар по свободе и независимости судебной власти и сделать ее безмолвной».

В тот же день более тысячи адвокатов по всей стране провели акцию протеста против намерения реформировать судебную систему.

И вот 13 января источники в окружении министра юстиции сообщили, что некоторые пункты реформ могут быть пересмотрены. Каким образом, они не уточнили.

Важно отметить, что, несмотря на резкие высказывания и угрозы политиков, а также массовые демонстрации, на самом деле гражданской войны в Израиле в ближайшие месяцы не предвидится.

Роман Янушевский

Специально для «Новой», Тель-Авив

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