 

Стоимость смартфонов серии Samsung Galaxy S23 составит от 799 долларов

19.01.2023, 1:20, Разное
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В Сети объявили ориентировочную стоимость нового флагманского девайса Samsung Galaxy S23.

Напомним, презентация новой линейки смартфонов состоится в начале февраля, однако инсайдеры уже поделись вероятной ценой на устройства. В частности, базовая версия Samsung Galaxy S23, предусматривающая 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти, появится в продаже за 800 долларов. В расширенной модификации на 256 гб памяти цена увеличится до 850 долларов.

Максимальная комплектация смартфона Galaxy S23 Ultra появится в продаже по цене 1500 долларов. В данном исполнении установили 1 терабайт встроенной памяти и 12 гигабайт оперативной памяти. Сведения о примененном процессоре и других опциях пока не раскрывают до официального дебюта.


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