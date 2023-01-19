Стоимость смартфонов серии Samsung Galaxy S23 составит от 799 долларов

В Сети объявили ориентировочную стоимость нового флагманского девайса Samsung Galaxy S23.

Напомним, презентация новой линейки смартфонов состоится в начале февраля, однако инсайдеры уже поделись вероятной ценой на устройства. В частности, базовая версия Samsung Galaxy S23, предусматривающая 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти, появится в продаже за 800 долларов. В расширенной модификации на 256 гб памяти цена увеличится до 850 долларов.

Максимальная комплектация смартфона Galaxy S23 Ultra появится в продаже по цене 1500 долларов. В данном исполнении установили 1 терабайт встроенной памяти и 12 гигабайт оперативной памяти. Сведения о примененном процессоре и других опциях пока не раскрывают до официального дебюта.