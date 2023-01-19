Apple представила MacBook Pro на новейших чипах M2 Pro и M2 Max по цене от $1999

Крупный бренд Apple рассекретил новые ноутбуки MacBook Pro с улучшенными характеристиками.

В продажу поступят версии с экранами на 14 и 16 дюймов. Основным отличием продвинутых ноутбуков указали встроенные чипы M2 Pro и M2 Max, которые до сих пор не использовались в ранее представленных гаджетах. Кроме того, выпущенная новинка оснащается качественным экраном с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц.

В первой версии ноутбук получит от 16 до 32 гигабайт ОЗУ при процессоре M2 Pro, тогда как самый продвинутый чип M2 Max поддерживает до 96 гигабайт ОЗУ. Также для ноутбуков применили MagSafe 3 с мощностью зарядки от 67 до 140 Вт. Максимальный период автономной работы ноутбуков достигает 22 часа.