Внук маршала Говорова: Идеология нынешней прокси-войны против России схожа с нацистской

«Борьба за историческую память – это и борьба с реваншизмом. Провалы в знании истории могут привести не только к ложному представлению о происходящем в мире, но и к оправданию нацизма», – сказал газете ВЗГЛЯД глава общественного совета Музея блокады Ленинграда Леонид Говоров, внук командующего Ленфронтом. В 80-ю годовщину прорыва блокады прошла встреча президента РФ с ветеранами и блокадниками.

«У меня положительное впечатление от этой встречи – у ветеранов была возможность высказаться и получить ответы на свои вопросы. Для меня было важным, что в этот памятный день встреча прошла в Музее обороны и блокады Ленинграда, который является символом сохранения памяти о героических и трагических днях обороны и блокады города. Эта тема близка многим ленинградцам», – рассказал участник встречи, ветеран военной службы, председатель общественного совета Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров.

Собеседник – внук командующего Ленинградским фронтом Леонида Александровича Говорова, который сыграл ключевую роль в прошедшей 80 лет назад операции «Искра» – наступлении советских войск, которое положило начало прорыву блокады Ленинграда. В 1944 году командующий Ленфронтом был удостоен звания маршала Советского Союза. К годовщине операции «Искра» была приурочена встреча Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями петербургских общественных патриотических объединений.

Как сообщает сайт Кремля, президент, обращаясь к председателю общественного совета музея обороны и блокады Ленинграда Леониду Говорову, назвал его деда одним из лучших военачальников Второй мировой войны.

По словам Говорова, сейчас против РФ ведется прокси-война, «а ее идеологическая направленность схожа с тем, что было в канун Великой Отечественной войны». Поэтому он назвал важным посыл президента против попыток переписать историю и изменить мнение о войне. «Этот посыл должен быть умножен на работу общественных структур и просветительских организаций. Такая работа дает и еще даст свои плоды в ближайшем будущем», – отметил Говоров.

Собеседник также напомнил о сказанных Владимиром Путиным словах о том, что ничто не может оправдать сотрудничество с фашизмом. «Можно придумывать любые причины, вплоть до борьбы за свободу и национальную идентичность. Но если это сотрудничество с организациями, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, то это заведомо неприемлемые вещи, – подчеркнул глава общественного совета музея обороны и блокады Ленинграда. – В этом плане борьба за историческую память – это и борьба с реваншизмом».

«Мы видим сегодня, что провалы в знании истории, понимании причин всего происходящего приводят не только к неправильному анализу и представлению о том, что происходит в мире, но порой, может быть, к оправданию нацизма», – считает ветеран военной службы.

Собеседник также рассказал, что на встрече с президентом зашла речь и о сложной истории Музея блокады, созданного в 1946 году на основе выставки трофейного немецкого оружия. Экспозиция была закрыта уже в 1952 году во время «ленинградского дела» – серии процессов против руководителей РСФСР. Возрождение музея началось в 1989-м и пока не завершено.

«Самое главное, что президент поддержал ту задачу, которую мы ставим для себя, – расширение возможностей музея с точки зрения работы с молодежью, использования современных технологий, проведения уроков истории и превращения музея в национальный музейно-научный образовательно-просветительский центр», – добавил собеседник.

Как ранее отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД доктор исторических наук, Юрий Рубцов, скрупулезный, «бухгалтерский» подход к планированию и проведению войсковых операций, который был свойственен Говорову, востребован и в ходе нынешней спецоперации на Украине. Историк рассказал, почему сослуживцы прозвали командующего фронтом «аптекарем».

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