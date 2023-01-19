 

Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную

19.01.2023, 1:13, Новости дня
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Разгром российскими войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российской армии на соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с херсонского направления, передает ТАСС.

По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские подразделения тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.

Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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