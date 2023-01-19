 

В Конгрессе призвали власти США и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие

19.01.2023, 1:13, Новости дня
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Председатели комитетов по делам вооруженных сил и иностранным делам Палаты представителей США Майк Роджерс и Майкл Маккол в своем заявлении призвали администрацию Джо Байдена и правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца незамедлительно отправить Украине необходимые «для победы над Россией» вооружения.

В заявлении политиков, которое распространили пресс-службы комитетов Палаты представителей Конгресса США, говорится, что сейчас самое время для правительств президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца последовать примеру союзников из Британии и Восточной Европы и без промедления передать Украине германские танки Leopard 2, оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности, передает ТАСС.

При этом конгрессмены выступили с утверждением, что колебания и нерешительность администрации Байдена и некоторых европейских союзников США в отношении предоставления критически важных систем вооружений Украине напоминают слабую политику 2021 года, предполагавшую отказ от санкций против «Северного потока – 2» и предоставления Киеву американских зенитных ракетных комплексов Stinger, которая не смогла сдержать конфликт. По мнению конгрессменов, эта нерешительность и самоограничение приведут к затягиванию конфликта.

Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия США передать Киеву танки Abrams.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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