 

Вход запрещен: к сраженному инсультом Краско перестали пускать людей

19.01.2023, 1:12, Разное
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Около двух недель назад Ивана Краско доставили в реанимационное отделение Елизаветинской больницы. У 92-летнего актера снова случился инсульт. К счастью, артисту стало лучше, и теперь он находится в палате общей терапии. Он даже вышел на связь с журналистами, дав понять, что идет на поправку.

Директор Ивана Ивановича Вячеслав Смородинов недавно рассказывал, что актер хочет как можно скорее вернуться к работе. Несмотря на очередной инсульт, артист сохраняет чувство юмора и позитивный настрой. На данный момент с ним все хорошо, поэтому наверняка его скоро выпишут.

Пока Краско проводит дни в больницы, навещать его нельзя. Смородинов объяснил, что к Ивану Ивановичу перестали пускать людей, поскольку медучреждение находится на карантине. Общаться со сраженным инсультом артистом разрешено лишь онлайн, уточнил его директор.

Кстати, на 27 января в театре имени В. Ф. Комиссаржевской должен состояться показ спектакля “Я вернулся в мой город”, в котором задействован Иван Краско. Согласится ли руководство театра выводить на сцену пожилого артиста, чье состояние сложно назвать стабильным, точно неизвестно.


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