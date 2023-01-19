 

“Мне смешно”: забравшаяся наверх с помощью мужа Подольская публично оскалилась

19.01.2023, 1:12, Разное
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40-летняя певица
и ведущая шоу на ютуб Наталья Подольская сейчас отдыхает на Мальдивах. Компанию
ей составил муж Владимир Пресняков, который старше супругу на 14 лет. Несмотря
на то, что вместе пара уже 16 лет, кажется, они не всегда понимают друг друга с
полуслова.

Так, ради
развлечения Наталья Подольская решила походить босиком по нагнувшейся пальме.
Забравшаяся наверх с помощью руки мужа, певица в какой-то момент решила остановить
восхождение. Оказаться внизу она вновь решила при поддержке Преснякова. Прыгнув
вниз, Подольская неудачно уронила очки супруга.

Ситуация вызвала
приступ громкого смеха у Натальи. Ей показалось это очень комичным, поэтому она
публично оскалилась на всю многомилионную аудиторию своих социальных сетей. А
вот Владимиру Преснякову шутка не очень понравилась — недоумевающий он остался
позади кадра.

“Съели краба
и я полезла на пальму. Владимир сказал надо. Мне было смешно”, — подписала
видео Наталья Подольская.

Интересно, но в
это путешествие супруги не взяли детей. Неудивительно, что даже самым стойким
родителям нужно побыть вдвоем. Поклонники поддержали Наталью Подольскую в таком
решении.


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