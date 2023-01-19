NBC – из-за истории с секретными документами Белый дом увяз в пиар-кошмаре

Из-за истории с секретными документами, обнаруженными и в офисе, и в доме Байдена, Белый дом увяз в пиар-кошмаре, пишет NBC. Уже пятый день подряд американский лидер отказывается отвечать на вопросы журналистов по этой теме, отмечается в материале.

Добро пожаловать на программу Meet the Press. С вами Кристин Уэлкер на связи из Вашингтона, где администрация Байдена, похоже, находится в режиме контроля повреждений, поскольку она столкнулась с растущим числом вопросов и всё большим недовольством в связи с обнаружением секретных документов в вашингтонском офисе господина Байдена и в его доме в Делавэре, которые стали предметом расследования специального прокурора.

Белый дом в настоящее время увяз в пиар-кошмаре. После недели всё новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и (звучащими в их адрес. — ИноТВ) призывами к большей прозрачности.

Сегодня офис советника Белого дома впервые пообщался с журналистами в попытке ответить на некоторые из вопросов, однако это сообщение принесло мало новой информации. На вечернем брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер столкнулась с вопросами о доверии к ней самой, а также об уверенности президента в своей собственной команде.

ЖУРНАЛИСТКА: Боюсь, что когда вы стояли здесь, вас об этом деле с документами спросили, по нашим подсчётам, 18 раз. В тот момент адвокаты президента нашли ещё пять дополнительных страниц секретных документов. Так вы в пятницу, стоя за этой трибуной, не знали о том, что эти документы были обнаружены, или кто-то вам указывает не откровенничать по этому вопросу?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Я, выступая с этой трибуны, была откровенна. Я ответила да в ответ на вопрос об имевшемся у нас всех в тот момент заявлении. У всех вас было это заявление, а я повторяла то, что на тот момент сообщил советник.

ЖУРНАЛИСТКА: У нас было это заявление, и мы знали, что было в нём.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Именно так.

ЖУРНАЛИСТКА: Но разве вы не знали, что ожидается далее?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Я только что ответила на этот вопрос.

ЖУРНАЛИСТКА: Чувствует ли президент Байден уверенность в том, как его команда разбирается с этой ситуацией, ведь появляется мало информации, при этом каждый день обнаруживаются документы?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Могу сказать вам следующее: президент исполнен уверенности. Могу сказать вам, что президент и его команда предприняли правильные шаги, когда узнали о существовании этих документов.

Об этом стало известно на фоне того, как уже пять дней подряд президент отказывается отвечать на вопросы, которые ему выкрикивали журналисты на этот раз во время его появления в Овальном кабинете вместе с премьер-министром Нидерландов.

(Журналисты одновременно выкрикивают вопросы по делу о секретных документах.)

ЖУРНАЛИСТ: Вы обещаете поговорить со специальным прокурором?

СОТРУДНИЦА БЕЛОГО ДОМА: Всем большое спасибо! Спасибо! Выходим! Спасибо!

ДЖО БАЙДЕН, президент США: (Улыбается.)

Как мы вчера сообщали, источники заявили NBC News, что президент Байден всё больше разочаровывается в реакции своей администрации на развитие этой истории. Особенно в том, что касается неудачных попыток его команды показать его в лучшем свете и продемонстрировать контраст между тем, как он обращался с секретной правительственной информацией, и тем, как это делал президент Трамп.

Вместо этого Белому дому постоянно задают вопросы о прозрачности, в том числе о том, почему у них более двух месяцев ушло на раскрытие первой находки секретных документов. И пока работает специальный прокурор, пока журналисты ищут ответы, и особенно пока республиканцы контролируют палату представителей, изучение того, как решался этот вопрос, в ближайшее время точно не прекратится.

Дата публикации 18 января 2023 года.